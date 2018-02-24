Прогноз погоды на март: синоптики рассказали, когда придет потепление

Согласно предварительному прогнозу, в первой половине марта возможно повышение температуры воздуха ночью от -22-27 (местами -33) до -14-19. Днем от -13-18 до -4-9.

Во второй половине месяца синоптики ожидают постепенное повышение температуры воздуха к концу месяца ночью до -2-7, днем до 0 и даже +5.

Месячное количество осадков предполагается около нормы. По юго-востоку территории меньше нормы (8-25 мм, в предгорных районах 28-47 мм).

В отдельные дни первой половины марта и большинстве дней второй половины ожидаются снег различной интенсивности, местами метели. В конце марта с мокрым снегом.