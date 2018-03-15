Наводнение в Казахстане: дождевым паводком смыло мост, под угрозой дамба

Подтоплены несколько населенных пунктов, большая вода в том числе вылилась и на улицы города Аягоз. Подтопление некоторых участков зафиксировано в Усть-Каменогорске.

Многие дома попросту ушли под воду. Восемь домов рухнули из-за подтопления. Местные жители говорят, что такого наводнения здесь не было уже 50 лет. Они гадают: сдержит ли натиск воды местная дамба, сообщает 31 канал.

Чиновники признают, сооружение повреждено. Его усилили мешками с песком. Но всю ответственность за подтопление возлагают на дожди.

Всего подтопило 189 домов.

Зайра Файзрахманова, жительница Усть-Каменогорска:

"Когда я только увидела свой дом, мне стало плохо, он практически ушел под воду. Из него до сих пор откачивают воду. Может быть даже хорошо, что я попала именно сюда, так как мне была нужна медицинская помощь".

Со многими пострадавшими работают психологи.

"Подтопление населенных пунктов дождевыми водами становится возможным в результате неисправности, засоренности, а иногда и вовсе отсутствия арычно-канальных систем для отвода воды от населенных пунктов и ее беспрепятственного, "окультуренного" прохождения по населенному пункту", — говорится в сообщении Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан.

Всего подтопило 189 домов. Из зоны риска эвакуировано порядка 400 человек.

В Павлодаре собирают гуманитарную помощь пострадавшим от паводка. На многих предприятиях однодневный заработок отправили пострадавшим. В пункты приема люди несут одежду, обувь, игрушки для детей, продукты и прочее.

Между тем синоптики предупреждают о потеплении, которое спровоцирует активное таяние снега, ведущее к формированию талого стока и подъему уровня воды в реках, пишет nur.kz.

Спасатели отмечают, что во избежание образования заторов на реках лед взрывают.

Факт

По информации "Казгидромета", количество осадков, выпавших с 1 по 11 марта, составило 53,2 мм, что превышает среднемесячную норму осадков практически в два раза (норма 28 мм). Только за один день 10 марта выпало в виде дождя 11 миллиметров осадков, а за ночь 11 марта 20,7 мм, что уже превысило месячную норму осадков.