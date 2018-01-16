Чиновник рассказал, где на Алтае построят дамбы за сотни миллионов и вычистят озеро

По его словам, в Быстрянке Красногорского района и в Чарышском Чарышского района возведут дамбы. Также специалисты капитально отремонтируют гидротехнические сооружения (ГТС) пруда Сорокинский на реках Сараса и Каим в селе Алтайское Алтайского района.

Аукцион на возведение дамбы на реке Катунь в Быстрянке уже объявили. На объект из краевого и местного бюджета потратят 254 млн рублей. Итоги тендера станут известны 22 января. Победитель должен будет построить защитное сооружение протяженностью почти 1,5 км, с шириной гребня 6 м. Максимальная высота дамбы составит 4,77 м.

Напомним, в 2014 году Катунь смыла в Быстрянке шесть домов. Стихия унесла жизни шести человек.

Министр также сообщил, что в 2017 году за счет краевого бюджета разработали проектную документацию на капитальный ремонт ГТС в селе Зеленый Луг Родинского района. Сейчас в планах властей создать проект капремонта правобережной ограждающей дамбы на реке Тальменка в одноименном райцентре.

Помимо этого Попрядухин рассказал, что власти спасут от полной деградации озеро в райцентре Михайловского района. За полтора года с площади более 30 гектаров предстоит расчистить заросли камыша и удалить 180 тыс. кубометров загрязнённых иловых отложений.