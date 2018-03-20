Автоновости

Весна на Алтае. В Бийске затопило улицу, а в Барнауле со снегом "сошел" асфальт

Сегодня, 15:37.
Автоновости

20 марта автомобилисты в двух городах Алтайского края столкнулись с неприятными сюрпризами весны. В Бийске в районе вокзала вешние воды затопили улицу Мерлина, сообщают очевидцы в группе "Типичный Бийск".

В Бийске затопило дорогу на улице Мерлина. 20 марта 2018 года.
В Бийске затопило дорогу на улице Мерлина. 20 марта 2018 года. Фото : скрин с видео youtube.com/channel/UCih7q4E5FcY2n_r5hoViXrg.

Вода разлилась по проезжей части, машинам приходится преодолевать огромную лужу.

Напомним, что со схожими проблемами алтайские водители столкнулись еще в минувшее воскресенье, когда вешними водами были затоплены ряд дорог в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В последнем городе в огромной луже даже застрял грузовик.

В Барнауле на улице Папанинцев провалился асфальт. 20 марта 2018 года.
В Барнауле на улице Папанинцев провалился асфальт. 20 марта 2018 года.
В Барнауле на улице Папанинцев провалился асфальт. 20 марта 2018 года.
В Барнауле на улице Папанинцев провалился асфальт. 20 марта 2018 года.

А тем временем в Барнауле на улице Папанинцев вместе с растаявшим снегом пропал и асфальт. Здесь на дороге обнажились три большие ямы. Одну из них обозначили железным штырем, а больше никаких ограждение у этих провалов нет, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

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