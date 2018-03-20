Весна на Алтае. В Бийске затопило улицу, а в Барнауле со снегом "сошел" асфальт

Вода разлилась по проезжей части, машинам приходится преодолевать огромную лужу.

Напомним, что со схожими проблемами алтайские водители столкнулись еще в минувшее воскресенье, когда вешними водами были затоплены ряд дорог в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В последнем городе в огромной луже даже застрял грузовик.

А тем временем в Барнауле на улице Папанинцев вместе с растаявшим снегом пропал и асфальт. Здесь на дороге обнажились три большие ямы. Одну из них обозначили железным штырем, а больше никаких ограждение у этих провалов нет, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.