В Алтайском крае машины тонут на дорогах из-за разлившихся талых вод

А вот в Барнауле, по данным того же паблика, затопило дорогу у трамвайного кольца Малахова—Антона Петрова:

Не отстает и Бийск, где вешние воды полностью скрыли дорогу на улице Стахановской, пишет "Типичный Бийск":

Также в Наукограде во дворе дома №3 по улице Можайской застряла в яме с водой Lada, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск":