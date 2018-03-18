В Алтайском крае машины тонут на дорогах из-за разлившихся талых вод

18 марта в Алтайском крае из-за потепления сильно таял снег. Кое-где ливневки не справлялись с вешними водами, поэтому на дорогах разливались огромные лужи. Из-за одной такой, например, в Новоалтайске под мостом застрял грузовик, провалившись по кузов в лужу, пишут в Barnaul.22.
А вот в Барнауле, по данным того же паблика, затопило дорогу у трамвайного кольца Малахова—Антона Петрова:
Не отстает и Бийск, где вешние воды полностью скрыли дорогу на улице Стахановской, пишет "Типичный Бийск":
Также в Наукограде во дворе дома №3 по улице Можайской застряла в яме с водой Lada, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск":
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