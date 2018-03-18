В Алтайском крае машины тонут на дорогах из-за разлившихся талых вод

Вчера, 22:07.
Происшествия

18 марта в Алтайском крае из-за потепления сильно таял снег. Кое-где ливневки не справлялись с вешними водами, поэтому на дорогах разливались огромные лужи. Из-за одной такой, например, в Новоалтайске под мостом застрял грузовик, провалившись по кузов в лужу, пишут в Barnaul.22.

В Новоалтайске под мостом в луже утонул грузовик. 18 марта 2018 года.
В Новоалтайске под мостом в луже утонул грузовик. 18 марта 2018 года. Фото: Владимир Котов vk.com/barneos22.

А вот в Барнауле, по данным того же паблика, затопило дорогу у трамвайного кольца Малахова—Антона Петрова:

Не отстает и Бийск, где вешние воды полностью скрыли дорогу на улице Стахановской, пишет "Типичный Бийск":

В Бийске вешними водами затопило улицу Стаханоскую. 18 марта 2018 года.
В Бийске вешними водами затопило улицу Стаханоскую. 18 марта 2018 года.

Также в Наукограде во дворе дома №3 по улице Можайской застряла в яме с водой Lada, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск":

В Бийске во дворе дома в яме с водой застряла машина. 18 марта 2018 года.
В Бийске во дворе дома в яме с водой застряла машина. 18 марта 2018 года.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров