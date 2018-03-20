Паводок на Алтае. Вышедшая из берегов речка топит улицу в Барнауле

Во Власихе ломают лед на речке, воды которой подтапливают улицу Набережную. 20 марта 2018 года. Фото: Егор Сребнев vk.com/barneos22. Во Власихе ломают лед на речке, воды которой подтапливают улицу Набережную. 20 марта 2018 года. Фото: Егор Сребнев vk.com/barneos22. Во Власихе ломают лед на речке, воды которой подтапливают улицу Набережную. 20 марта 2018 года. Фото: Егор Сребнев vk.com/barneos22. Во Власихе ломают лед на речке, воды которой подтапливают улицу Набережную. 20 марта 2018 года. Фото: Егор Сребнев vk.com/barneos22.

На месте уже работает экскаватор, который ломает лед на реке.

Как раз в 20 марта утром глава Барнаула Сергей Дугин поставил задачу службам города активизировать работы по очистке от снега крыш домов, признанных аварийными, в ежедневном режиме контролировать участки, которым угрожает подтопление. "В этом году погодные условия способствуют быстрому сходу снега, тем не менее стихия еще может преподнести сюрпризы", — заявил мэр.

Ранее в МЧС сообщали, что синоптики дали прогноз о том, что в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока устанавливается теплая весенняя погода. Потепление спровоцирует интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности.

Как сказали в ведомстве, таяние снега ещё до вскрытия рек и возможного паводка может доставить неприятностей жителям сел и горожанам. Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан. Талые воды доставляют дискомфорт ежегодно, поэтому своевременно предпринятые действия помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой и не понести ущерб.

Напомним, что в ближайшие дни на Алтае будет около семи градусов тепла, а также ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, что также неблагоприятно скажется на возможных подтоплениях.