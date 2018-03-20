Синоптики обещают на Алтае сильные дожди и потепление до +18 градусов

20 марта в Алтайском крае резко сменится погода. По данным краевых синоптиков, в среду в крае будет +2...+7, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В ночь на 21 марта будет еще морозно и без осадков (-8...-13, а при прояснении до -19). Днем потеплеет, и в отдельных районах пойдут сильные дожди. Ожидается и усиление ветра, который с юго-западного направления сменится на юго-восточный, днем сила ветра будет 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Федеральные синоптики из Росгидромета также объявили о том, что 20 марта в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, метель, гололедные явления, усиление ветра 25-27 м/с.
Также заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" о том, какой будет погода на неделе. В частности, синоптик сообщила, что хоть и ожидаются в ближайшие дни снег и ветер до 24 м/с в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае. Но зато температура днём на юге Западной Сибири повысится до +7 градусов. А в Республике Алтай воздух может прогреваться до +18 градусов.
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