Синоптики обещают на Алтае сильные дожди и потепление до +18 градусов

В ночь на 21 марта будет еще морозно и без осадков (-8...-13, а при прояснении до -19). Днем потеплеет, и в отдельных районах пойдут сильные дожди. Ожидается и усиление ветра, который с юго-западного направления сменится на юго-восточный, днем сила ветра будет 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Федеральные синоптики из Росгидромета также объявили о том, что 20 марта в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, метель, гололедные явления, усиление ветра 25-27 м/с.

Также заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" о том, какой будет погода на неделе. В частности, синоптик сообщила, что хоть и ожидаются в ближайшие дни снег и ветер до 24 м/с в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае. Но зато температура днём на юге Западной Сибири повысится до +7 градусов. А в Республике Алтай воздух может прогреваться до +18 градусов.