Сильный ветер, метели и похолодание: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае синоптики прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы достигнут 20-25 м/с. Также ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки, метели, на дорогах сильный гололед. Кроме того, в Алтайском крае прогнозируют похолодание.

В связи с непогодой МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

МЧС настоятельно рекомендует жителям края отказаться от поездок на дальние расстояния. Также спасатели советуют держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.