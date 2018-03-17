Вот это перепады: в выходные температура на Алтае будет "прыгать" на 27 градусов

Температура в Алтайском крае в выходные будут варьироваться от минус 18 ночью по северным районам до плюс 9 днем в южных, сообщает региональное управление МЧС. 17 марта воздух в регионе прогреется до плюс 9.

17 марта погода будет следующей. В Алтайском крае: переменная облачность, без осадков, температура днем - 3 + 2, в южных районах + 4-9, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В Барнауле: переменная облачность, без осадков, температура днем +1 +3, ветер юго-западный, 3-8 м/с. На дорогах сильная гололедица.