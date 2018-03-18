МЧС: в Алтайском крае резко ухудшится погода

В ряде районов крае пройдут дожди и мокрый снег, ветер усилится до 22 м/с, прогнозируют синоптики. Ночью и утром 20 марта ожидаются изморозь, туман, гололед.

В связи с непогодой МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

МЧС настоятельно рекомендует жителям края отказаться от поездок на дальние расстояния. Также спасатели советуют держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.