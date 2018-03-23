Гуси плавают, курицы тонут: как дома барнаульцев уходят под воду

Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

От воды пострадало большинство домов, которые стоят у моста вдоль Пивоварки. Дойти до них можно только по обочинам, заваленным мокрым снегом. Рядом по проезжей части потоками бежит вода.

У моста через Пивоварку жильцы затопленных домов рассказывают о проблемах сотрудникам МЧС. Спасатели пояснили, что приехали, "чтобы увидеть все своими глазами". Они обещали, что скоро к месту ЧП прибудет техника.

Сильнее всего затопило дома на пересечении улицы Юрина и переулка Баева. Люди передвигаются в резиновых сапогах и стараются спасти животных из сараев, в которые попала вода. Домой жильцы залезают по заборам.

Людмила Фурсова живет с семьей в доме на улице Юрина 70. Он стоит в низине, ближе всего к реке. Женщина говорит, что у них затопило подпол, пострадали овощи и заготовки, погибла курица. В своих бедах женщина винит коммунальщиков.

Людмила Фурсова,

жительница затопленного дома:

— Мы предполагаем, что в начале зимы водоканал сбрасывал воду. Тогда она уже доходила до фундамента. Мы били тревогу, обращались к властям, а те отвечали, что все проблемы уже устранили. Сейчас же вода разлилась сильней, она почти доходит до пола.

В "Барнаульском водоканале" altapress.ru пояснили, что они не причастны к разливу реки.

Наталья Эргардт,

ведущий специалист по связям с общественностью "Барнаульского водоканала":

— На Пивоварке у нас ни одного объекта. Более того, все наши системы замкнуты и не подразумевают никакого слива. Может быть, в реку незаконно сливали отходы ассенизаторы, но это уже вопрос к ним и жителям, которые могли что-то видеть.

Дом Фурсовых разделен на две половины. Всего в нем живут 10 человек, среди которых 5 детей. Самому маленькому ребенку — два года. Во время нашей беседы один из детей машет гусям, которые плавают под окнами на огороде.

Людмила Фурсова,

жительница затопленного дома:

— Наш дом держится на больших кирпичных опорах. Вода стоит в доме и я не знаю, что будет, когда она уйдет. Если опоры пострадали, то дом может рухнуть. Страшно.

Недалеко от Фурсовых больше 40 лет в двухэтажном доме живет Александр с семьей. Он говорит, что так сильно их затопило впервые.

Александр,

жилец затопленного дома:

— Хорошо, что я успел отключить свет, иначе произошло бы замыкание. Друзья помогли поднять все оборудование и технику наверх. От воды пострадать мебель и овощи.

За время нашего десятиминутного разговора вода скрыла бетонную плиту, на которой стоял Александр.

Андрей Федоров, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района, сообщил, что на место ЧП прибыла техника. По его словам, рядом с домом на улице Юрина, 75 начал работать трактор.

Напомним, паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо. Осадки, которых не ждали на этой неделе, спровоцировали разливы рек и усилили таяние снега в горах. В пресс-службе МЧС отмечают, что сильные осадки и теплая весенняя погода спровоцирует интенсивное таяние снега и разлив малых рек.