В Барнауле вода вплотную подошла к домам

В Барнауле вода подобралась к домам на улице Юрина и Красный текстильщик, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
На снимках с места ЧП видно, что вода близко подобралась к зданиям. Скорее всего, пострадали подполы домов.
Очевидцы сообщают, что забито русло реки Пивоварка. Кроме того, вода появилась из-за быстрого таяния снега.
Altapress.ru писал, что под Бийском на станции Чемровка затопило подъезд жилого дома.
Напомним, паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо. Осадки, которых не ждали на этой неделе, спровоцировали разливы рек и усилили таяние снега в горах. В пресс-службе МЧС отмечают, что сильные осадки и теплая весенняя погода спровоцирует интенсивное таяние снега и разлив малых рек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.