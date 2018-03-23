В Барнауле вода вплотную подошла к домам

Сегодня, 14:38.
Происшествия

В Барнауле вода подобралась к домам на улице Юрина и Красный текстильщик, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

В Барнауле затопило несколько домов.
В Барнауле затопило несколько домов. Фото: Кирилл Постников в vk.com/barneos22.

На снимках с места ЧП видно, что вода близко подобралась к зданиям. Скорее всего, пострадали подполы домов.

Очевидцы сообщают, что забито русло реки Пивоварка. Кроме того, вода появилась из-за быстрого таяния снега.

В Барнауле затопило несколько домов.
В Барнауле затопило несколько домов.

Altapress.ru писал, что под Бийском на станции Чемровка затопило подъезд жилого дома.

Напомним, паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо. Осадки, которых не ждали на этой неделе, спровоцировали разливы рек и усилили таяние снега в горах. В пресс-службе МЧС отмечают, что сильные осадки и теплая весенняя погода спровоцирует интенсивное таяние снега и разлив малых рек.

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