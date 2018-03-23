На Алтае талые воды затопили подъезд жилого дома

На Алтае из-за резкого потепления талыми водами топит не только дороги. 22 марта под Бийском на станции Чемровка затопило подъезд жилого дома, сообщают подписчики группы "Типичный Бийск".
Вода стоит у подъезда и просачивается в сам дом, около лестницы образовалась глубокая лужа.
Тем временем в самом Бийске многие дороги скрыты под водой.
Сегодня коммунальщики вышли на борьбу с талыми водами, которые затопили бийские дороги. Наиболее проблемных участков в нашем городе больше 10, так что одновременно отовсюду воду откачать не получится. Включите #РежимЖдуна 😃 Жуткая лужа на перекрёстке Мерлина и Гастелло уже попала под раздачу. #БийскМойГород #БийскоеТелевидение #БМГ22 #BMG #Регион22 #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #BSK #BSK22 #ОбъединениеВосток #УлицаМерлина #УлицаГастелло #Коммунальщики #ОткачкаВоды #БольшаяЛужа #ЛужныйСезон #СталоЛужно
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