На Алтае талые воды затопили подъезд жилого дома

Сегодня коммунальщики вышли на борьбу с талыми водами, которые затопили бийские дороги. Наиболее проблемных участков в нашем городе больше 10, так что одновременно отовсюду воду откачать не получится. Включите #РежимЖдуна 😃 Жуткая лужа на перекрёстке Мерлина и Гастелло уже попала под раздачу. #БийскМойГород #БийскоеТелевидение #БМГ22 #BMG #Регион22 #АлтайскийКрай #Алтай #Бийск #Biysk #BSK #BSK22 #ОбъединениеВосток #УлицаМерлина #УлицаГастелло #Коммунальщики #ОткачкаВоды #БольшаяЛужа #ЛужныйСезон #СталоЛужно

Публикация от Бийск - мой город! (@biysk_moy_gorod) 21 Мар 2018 в 8:41 PDT