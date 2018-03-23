В центре Барнаула талые воды затопили улицу

23 марта затопило улицу Ядринцева в Барнауле. На перекрестке с улицей Молодежной образовалась огромная лужа. Это произошло из-за резкого потепления и дождей.
Напомним, что на ближайшие дни синоптики объявили штормовое предупреждение ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед. При этом в предгорьях будет до +14, а по краю до +9.
Тем временем на улице Юрина речка Пивоварка вышла из берегов и вплотную подошла к домам.
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