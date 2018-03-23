Сильный ветер и метели: в Алтайском крае объявили штормпрогноз

В регионе на выходных, 24 и 25 марта, ожидают усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, дождь и мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Прогнозирует метель, на дорогах сильный гололед.

Днем в субботу температура воздуха составит +4...+9, в предгорных районах до +14 градусов. В воскресенье днем будет 0...+5, местами по югу края до +10 градусов.

В понедельник, 26 марта, возможно усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Также будет дождь, переходящий в мокрый снег, в предгорьях сильные осадки. Местами прогнозируют метель, на дорогах сильный гололед. Синоптики ожидают похолодание.

В связи с непогодой МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края отказаться от поездок на дальние расстояния, держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.