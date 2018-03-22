Сильный ветер, дождь и до +15: синоптики предупреждают о непогоде в Алтайском крае

На большей части Алтайского края 23 и 24 марта ожидают ухудшение погоды, сообщает ГУ МЧС региона.
Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег с сильным ветром. Порывы могут достигать 24 м/с, на дорогах сильный гололед. Днем 23 и 24 марта в предгорьях края ожидают сильный дождь, ночью в северных и восточных районах — туман.
Днем 23 марта в Алтайском крае столбик термометра покажет +5...+10, в предгорьях до +15 градусов. В субботу, 24 марта, днем температура воздуха составит +4...+9, в предгорных районах до +14 градусов, сообщает алтайский ЦГМС
В пресс-службе МЧС отмечают, что сильные осадки и теплая весенняя погода спровоцирует интенсивное таяние снега и разлив малых рек. Напомним, паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо.
В связи с непогодой МЧС прогнозирует возможные ЧС: обрывы линий электропередач, падение деревьев, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.
МЧС настоятельно рекомендует жителям края отказаться от поездок на дальние расстояния. Также спасатели советуют держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.
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