Открытие весенней охоты в 2018 году в Алтайском крае: на кого и когда можно охотиться

Весенняя охота в регионе открывается со второй субботы апреля, сообщается на сайте Минприроды региона. В 2018 году охотиться можно с 14 апреля. В разных регионах страны сроки открытия весенней охоты отличаются, потому что четко привязаны к определенной субботе месяца или зависят от погоды.