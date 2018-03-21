Открытие весенней охоты в 2018 году в Алтайском крае: на кого и когда можно охотиться

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 26 марта 2018 года начинает принимать заявки на выдачу разрешений на добычу боровой дичи и гусей. В 2018 году весенняя охота начнется 14 апреля. Рассказываем, как и на кого можно охотиться весной.
Когда начнется весенняя охота в Алтайском крае в 2018 году?
Весенняя охота в регионе открывается со второй субботы апреля, сообщается на сайте Минприроды региона. В 2018 году охотиться можно с 14 апреля. В разных регионах страны сроки открытия весенней охоты отличаются, потому что четко привязаны к определенной субботе месяца или зависят от погоды.
Сколько продлится весенняя охота в 2018 году в Алтайском крае?
Весенняя охота продлится десять дней и закончится 24 апреля.
На кого можно охотиться?
Весенняя охота ведется исключительно на водоплавающую и боровую дичь.
Где подать заявление?
Прием заявлений будет производиться с 26 марта по адресу: Барнаул, ул. Чкалова 230, каб. 105 с 8 до 17 часов (обед с 13 до 13-48, выходные суббота, воскресенье), и районными специалистами на местах. Подробнее можно узнать на сайте краевого Министерства природы.
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