В Алтайском крае мужчины нашли ружье и убили лося

Жители одного из сел района нашли ружье ИЖ-К 16 калибра. У них не было охотничьего билета и лицензии, однако мужчины пошли на охоту и ради мяса застрелили лося. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Мужчин оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого. Во время предварительного следствия Министерство природных ресурсов заявило гражданский иск, который удовлетворили в полном объеме.