В Алтайском крае мужчины нашли ружье и убили лося

В Тальменском районе двух сельчан осудили за незаконную охоту на лося, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Жители одного из сел района нашли ружье ИЖ-К 16 калибра. У них не было охотничьего билета и лицензии, однако мужчины пошли на охоту и ради мяса застрелили лося. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.
Мужчин оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого. Во время предварительного следствия Министерство природных ресурсов заявило гражданский иск, который удовлетворили в полном объеме.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.