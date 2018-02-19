Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мертвое животное нашел лесник в 7 километрах от села Мамонтово. Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались три сельчанина и житель Барнаула.

Застрелив лосиху, мужчины разделали тушу и вывезли ее и на своих автомобилях в райцентр. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.

Напомним, в конце января у алтайского браконьера, убившего лося, нашли арсенал оружия и останки животного.