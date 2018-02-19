В Мамонтовском районе полицейские задержали браконьеров, подозреваемых в убийстве лосихи, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Барнаулец с приятелями убил и разделал лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мертвое животное нашел лесник в 7 километрах от села Мамонтово. Вскоре полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались три сельчанина и житель Барнаула.
Застрелив лосиху, мужчины разделали тушу и вывезли ее и на своих автомобилях в райцентр. Сумма ущерба составила 280 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев.
Напомним, в конце января у алтайского браконьера, убившего лося, нашли арсенал оружия и останки животного.
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