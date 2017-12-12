В Алтайском крае мужчина застрелил лосиху и попросил приятеля вывезти тушу на тракторе

В Алтайском крае мужчина застрелил лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчина застрелил лосиху. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в начале декабря в лесном массиве 36-летний сельчанин из незарегистрированного ружья застрелил лосиху. Останки животного нашел егерь.

Полицейские задержали подозреваемого. Дома у мужчины обнаружили ружье и разделанную тушу лосихи. Сельчанин признал свою вину. Он рассказал, что тушу животного из леса вывез его знакомый на тракторе.

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей или арест до шести месяцев. Сообщается, что мужчину уже судили за браконьерство.