Житель Кемеровской области застрелил трех лосей на Алтае

В Алтайском крае мужчину обвиняют в убийстве трех лосей. Сумма ущерба составила 360 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.
В декабре 2017 года житель Кемеровской области без разрешения застрелил трех лосей. На месте преступления нашли гильзы, а в тушах животных пули.
Мужчина признался в содеянном только после того, как в его квартире нашли карабин с нарезным стволом, патроны, маскировочный халат, верхнюю одежду и обувь.
Злоумышленник уже возместил ущерб, уголовное дело направили в суд.
Напомним, недавно у алтайского браконьера, убившего лося, нашли арсенал оружия и останки животного.
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