Житель Кемеровской области застрелил трех лосей на Алтае

В декабре 2017 года житель Кемеровской области без разрешения застрелил трех лосей. На месте преступления нашли гильзы, а в тушах животных пули.

Мужчина признался в содеянном только после того, как в его квартире нашли карабин с нарезным стволом, патроны, маскировочный халат, верхнюю одежду и обувь.

Злоумышленник уже возместил ущерб, уголовное дело направили в суд.

Напомним, недавно у алтайского браконьера, убившего лося, нашли арсенал оружия и останки животного.