Ну началось. Барнаульцы "радуются" мартовскому дождю

Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru. Дождь 21 марта в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Горожане обсуждают в сети переменчивую погоду и ее последствия в сообществе "Барнаул22".

Антон Сатюков: "Самое главное что бы прошлогодний асфальт не смыл".

Иван Овчинников: "Народ у кого есть авто, готовьте на утро размораживатели замков".

Юлия Казанцева: "В такую погоду преступление выходить на улицу".

Виктория Бицюра: "Надеюсь мороза ночью не будет,а то завтра все покатимся".

Ксения Опальнюк: "Ура, ура! Быстрей бы снег растаял, велосипед ждёт".

Ранее синоптики сообщали, что в конце дня 21 марта в Барнауле будет дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха достигнет +2… +4. Алтайский ЦГМС сообщает, что осадки в Барнауле ожидаются 23 и 24 марта.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за переменчивой весенней погоды возможен сильный гололед на дорогах и пешеходных зонах. Это может привести к ДТП и травматизму.