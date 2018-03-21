Ну началось. Барнаульцы "радуются" мартовскому дождю

В Барнауле прошел сильный дождь. На дорогах и тротуарах образовались, с которых еще не сошел лед, образовались лужи.
Горожане обсуждают в сети переменчивую погоду и ее последствия в сообществе "Барнаул22".
Антон Сатюков: "Самое главное что бы прошлогодний асфальт не смыл".
Иван Овчинников: "Народ у кого есть авто, готовьте на утро размораживатели замков".
Юлия Казанцева: "В такую погоду преступление выходить на улицу".
Виктория Бицюра: "Надеюсь мороза ночью не будет,а то завтра все покатимся".
Ксения Опальнюк: "Ура, ура! Быстрей бы снег растаял, велосипед ждёт".
Ранее синоптики сообщали, что в конце дня 21 марта в Барнауле будет дождь, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха достигнет +2… +4. Алтайский ЦГМС сообщает, что осадки в Барнауле ожидаются 23 и 24 марта.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за переменчивой весенней погоды возможен сильный гололед на дорогах и пешеходных зонах. Это может привести к ДТП и травматизму.
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