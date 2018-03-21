Барнаульцы неожиданно отказались от благоустройства Демидовской площади и Обского бульвара

Горожанам предложили выбрать шесть из 10 общественных территорий. Их визуализации администрация города опубликовала на своем сайте. Голосование организовали на участках, которые работали во время выбора президента РФ 18 марта.

Краткое содержание

Как распределились голоса за территории благоустройства в 2018 году

1. Нагорный парк — 17,65% Территория бывшего ВДНХ, часть туркластера "Барнаул — горнозаводской город". 2. Площадь Мира, аллея Целинников — 15,1% Расположена в Ленинском районе между улицами Г. Исакова и А. Петрова. 3. Сквер Химиков — 13,3% Расположен на Потоке за бывшем ДК "Химиков". 4. Ленинградская аллея — 12,2% Расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе. Ее главная достопримечательность — памятный знак "Воинам-сибирякам — участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года". 5. Пешеходная зона на ул. Молодежной — 10,3% Расположена от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, в Железнодорожном районе города. 6. Площадь Адмирала Кузнецова — 9,6% Расположен на пересечении улицы Шумакова и улицы Балтийской в Индустриальном районе города Барнаула (в непосредственной близости к одноименной площади).

Каким объектам не хватило голосов

Пешеходная зона Обского бульвара.

Аллея в районе Новосиликатный "25 лет Индустриальному району".

Проезд Полюсный.

Демидовская площадь.

Замглавы по городскому хозяйству Александр Алексеенко отметил: члены комиссии удивились, что горожане отказались от благоустройства Демидовской площади. Эта территория была в фаворитах после предварительного электронного голосования. Также показательно, что горожане не выбрали Обской бульвар.

Когда начнутся работы

На благоустройство выбранных общественных территорий в 2018 году направят 108 млн рублей из федерального и местного бюджетов.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула:

— У нас есть проектно-сметная документация только по благоустройству Нагорного парка. В течение двух месяцев нам предстоит разработать такой же пакет документов для других территорий, отдать их на госэкспертизу. Затем пройдут аукционы по определению подрядчиков. Работы ориентировочно начнутся в июле. Планируем завершить их в течение двух-трех месяцев.

Нюансы и стоимость будущего благоустройства уточнят в проекте и смете. Шеломенцев уточнил, что на выбранных территориях предполагается замостить тротуары плиткой, разбить цветники, посеять газон, высадить деревья, установить лавочки, урны, светильники.

Как действует программа

Всего по программе "Формирование современной городской сред на 2018-2023 годы" в 2018 году на Барнаул выделил 216 млн рублей из федерального и местного бюджетов. Половина из них пойдет на благоустройство дворов. Половина — на общественные территории.

Территории, за которые проголосовало меньше горожан, благоустраивать в 2018 году не будут. Если в 2019 и последующие годы места для благоустройства будут выбирать путем голосования, их вновь выдвинут. Если нет, то решение будет принимать комиссия.

Всего до 2023 года предстоит благоустроить 55 общественных территорий Барнаула.