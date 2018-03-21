Новая новосибирская сеть закрывает магазин в Барнауле после трех месяцев работы

29 марта в Барнауле закроется один из магазинов "Амиго". Николай Порохин, операционный директор новосибирской сети, сообщил altapress.ru, что это связано с поиском более доходных помещений.
"Амиго" — это новый бренд новосибирской сети "Реал Прайс", которая до декабря 2016 года развивала "Охапку". Собственники изменили дизайн фасадов, логотип, но продолжили работать в формате дискаунтера.
До сих пор в Барнауле работало четыре магазина "Амиго" (в Сибири — 55). Но 29 марта закрывается торговая точка на Красноармейском, 61.
Николай Порохин,
операционный директор новосибирской сети "Амиго":
— Магазин на Красноармейском, 61 проработал около трех месяцев, но мы его закрываем. Он не оправдал ожиданий по доходности. В отличие от крупных федеральных сетей, "Амиго" не может позволить себе отдельные убыточные точки. С каждым магазином мы работаем индивидуально, добиваясь нужных результатов.
Сейчас менеджеры "Амиго" ведут переговоры с несколькими собственниками помещений в Барнауле, кроме того, планируется масштабная рекламная кампания, направленная на узнаваемость бренда.
По словам Порохина, "Амиго" интересуют помещения площадью от 200 до 250 кв. м на первых этажах зданий. Район принципиального значения не имеет, если только это не частный сектор с низким покупательским трафиком.
Кто остался на Красноармейском, 61?
На первых этажах жилого дома на Красноармейском, 61 традиционно размещаются кафе и магазины. В 2017 году отсюда съехала "Мария-Ра", открыв магазин в соседнем ТОЦ "Гулливер". На ее месте открылось кафе "Грильница".
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