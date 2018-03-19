Как выживают продуктовые "малыши" Барнаула в окружении сетевых монстров

Взяли в капкан

По данным 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 1066 продуктовых магазинов (см. справку). 12 федеральных и региональных сетей представляют треть продуктовой розницы Барнаула, и их лидеры заявляют о том, что будут наращивать вес.

Владимир Казюта, владелец девяти магазинов "Дельфин", комментирует последствия для мелкой розницы: "Население Барнаула и товарооборот не растут, а количество магазинов увеличилось". В мэрии уточнили altapress.ru: действительно, только за 2017 год число торговых точек возросло почти на 200 штук.

"Сети открываются рядом с магазинами мелкой розницы, дверь в дверь. Точнее, там, где есть покупатель", — говорит Казюта. То есть, по сути, сетевые и самостоятельные ритейлеры сражаются на одних и тех же "пятачках" за один кошелек барнаульцев, причем не такой уж и большой.

Другие места торговли объективно сомнительны, утверждает эксперт: "Даже если речь идет о каком-то районе с большим количеством населения, не факт, что там нужен магазин. Не исключено, что люди привыкли покупать продукты в другом месте, потому что это им удобно".

"Дельфину", как и другим подобным магазинам, приходится выживать. Из-за высокой цены закупа продукты в нем дороже, чем в сети, примерно на 10%, а иногда и выше. "Например, молоко “Простоквашино” у нас стоит около 70 рублей, в сети — 50, а в период акций и вовсе 39,9 рубля", — приводит факт Владимир Казюта.

На фоне падающих доходов населения это критично. "Но мы не можем полностью отказаться от таких товаров, — продолжает предприниматель. — Потому что эту продукцию продвигает производитель, покупатель знает ее, доверяет и выбирает на полке среди неизвестных ему марок".

Выходом могло бы быть объединение мелкой розницы в сообщество, которое за счет своего веса могло бы получать схожие с сетями условия. И действительно, такой проект запустили в 2010 году. В одно юрлицо объединились 20 социальных магазинов Барнаула, которые по договоренности с мэрией делают минимальную наценку на некоторые группы товаров. Их могут купить обладатели социальных карт — люди с небольшим достатком.

Но держится этот проект на доброй воле и благотворительности его участников, говорит возглавляющая объединение Ирина Семенова: "Мы имеем хорошие цены, например, от “Алейскзернопродукта” на его продукцию. Но это нерентабельно для поставщика. Это его жест доброй воли. Социальная ответственность".

Казюта добавляет: особенной выгоды вступление в это объединение не приносит.

На том и стоят

"Наше преимущество — в качестве и в том, что мы можем очень быстро менять ассортимент, — говорит Игорь Карноухов, владелец сети 16 магазинов “Хорошее настроение”. — Предлагать что-то особенное. Мы даем покупателю возможность выбрать понравившийся кусочек рыбки или колбасы. В сети все упаковано в вакуум".

"Отличаться мы стараемся предложением свежего мяса, рыбы, фруктов, — поддерживает коллегу Андрей Ларионов, руководитель сети “Грида”. — Именно оригинальный ассортимент — это то, что кроме шаговой доступности привлекает покупателей".

Жительница центра Барнаула Елена отмечает, что в "не сетях" есть все нужные группы товаров: молоко, кондитерка, пельмени, консервы, крупы, еда для животных и детское питание. "Да, мука будет неразрекламированная, но для блинов на завтрак сгодится", — считает она.

"Вокруг моего дома есть, пожалуй, все сети города, — продолжает Елена. — Но появляюсь я там от силы один-два раза в неделю, потому что ассортимент и обслуживание не устраивают. Все что нужно могу купить в небольших магазинчиках. Там меня в лицо знают все продавцы и в “обморок падают”, если что-то не так".

Хотя порой покупка неизвестных марок в таких магазинах разочаровывает, говорит Евгений, который не так давно выкинул в мусор банку дешевой консервы — "неудачный эксперимент". Он простил свой магазин "у дома", а вот киоск с несвежим творогом и колбасой с душком — нет. Видимо, таких, как он, оказалось много — киоск закрылся.

Серая лошадка

"Я не верю в бурный рост своей сети без инвестиций", — говорит Владимир Казюта. Его слова подтверждает Андрей Ларионов — он вкладывает деньги в ритейл из другого бизнеса.

Его сеть магазинов "у дома" "Грида" стала продолжением одноименных киосков, которые работают на остановках общественного транспорта.

"В один момент мы поняли: работая в формате продуктовых киосков, мы теряем часть рынка. Мы стали подбирать помещения под магазины и развиваем сеть. Сейчас у нас пять торговых точек площадью около 100 квадратов каждая. К открытию готовится еще шесть", — говорит Ларионов.

Цель предпринимателя — иметь 20 магазинов. По его словам, это та отправная точка, которая позволит выйти на другой уровень переговоров с поставщиками, получить лучшие условия.

Доля сети и всех остальных

В Барнауле и Алтайском крае, как, впрочем, и во всей России, сейчас идет борьба между несколькими продуктовыми сетями. Весь 2017 год активно росла "Пятерочка", которая с сентября открывает магазины в нашем регионе.

В феврале 2018-го рынок ритейла всколыхнула информация о том, что основатель "Магнита" Сергей Галицкий продал свои акции банку ВТБ. Новые хозяева пообещали мощные инвестиции и рывок в количественном и качественном развитии.

В стадию бурного роста вышел формат супермаркетов сети "Лента". Ритейлер выкупает помещения, в том числе целые магазины других брендов. В конце прошлого года, например, он приобрел около 20 магазинов сети "Холидей Классик" в Сибири. В том числе четыре — в Барнауле. Сейчас компания набирает персонал для своих торговых точек в столице Алтайского края.

Наконец, не снижает обороты роста региональная сеть "Мария-Ра". Буквально на глазах матереет томская "Ярче!".

Евгений Дешевых, руководитель краевого управления по поддержке предпринимательства, в декабре 2017-го на панельной дискуссии конгресса предпринимательских объединений Алтайского края отчитывался: "Из 14,6 тыс. стационарных объектов около 9 тыс. принадлежат малому бизнесу, то есть 62–63%". Как пояснил altapress.ru эксперт, в денежном выражении они также занимают две трети рынка. Рост сетей, по словам чиновника, идет за счет продуктовых рынков, которых становится все меньше.

Но другие участники мероприятия говорили примерно следующее: "Маленькие магазины душат сети. Мелкий производитель остается за бортом, потому что не может обеспечить крупные поставки в сетевые проекты".

Риторику подтверждают и сейчас. Виталий Попов, коммерческий директор оптовой продуктовой базы "Копейка", которая как раз и снабжает отдельные несетевые магазины, говорит, что с 2015 года их активная клиентская база сократилась на 30%.

С другой стороны, пояснял в интервью altapress.ruАлександр Ракшин, владелец сети "Мария-Ра",

мелкая розница может развиваться за счет своих неоспоримых преимуществ: шаговой доступности, колоссальной клиентоориентированности и мобильности.

Есть ли векторы развития у мелких магазинов в Барнауле?

Altapress.ru выяснил, что сегодня у мелкой розницы есть несколько векторов развития.

1. Открытие магазинов в районе новостроек Там довольно высокая концентрация населения, ведь почти каждый дом, скажем, квартала "Времена года" рассчитан примерно на 300 квартир. Но это отчасти тупиковый вариант. "Мы открыли последний магазин в новом квартале и поначалу были очень довольны выручкой, — рассказывает Казюта. — Помещение покупали еще на стадии строительства дома, когда вокруг никого не было (других сетей). Но потом, когда квартал начали заселять, сети открылись очень быстро. “Пятерочке”, чтобы запустить магазин, потребовалось всего несколько месяцев". 2. Внедрение новых технологий работы с покупателями На одном из форумов, посвященных будущему ритейла, Казюта познакомился с владельцами компании, предлагающими такие технологии. "Это карты лояльности. С их помощью можно собирать информацию о покупателе (конечно, с его предварительного согласия): дата рождения, состав семьи, район проживания. И об их покупках — это легко отследить благодаря тому, что многие сейчас рассчитываются по банковским картам". Накопив и обработав такую информацию, ритейлер сможет делать персональные предложения своим клиентам. Это многообещающий и интересный инструмент, говорит Казюта, только его внедрение дорогостоящее. На его сеть — около 200 тыс. рублей, плюс абонентское обслуживание. 3. Присоединение к более сильному игроку и использование его технологий В Барнауле это может быть проект METRO Cash & Carry — сеть розничных магазинов "Фасоль", которую ритейлер развивает по франшизе. Как рассказал altapress.ru управляющий торговым центром в Барнауле Сергей Горда, всего у компании уже 300 таких магазинов и в конце прошлого года несколько открылось в городах Сибири. Этот проект METRO развивает, чтобы иметь стабильный пул мелкооптовых покупателей — тех, на кого и рассчитан формат сети. По словам Горды, в Барнауле готовятся к запуску больше пяти "Фасолей", рост сдерживает дефицит инвестиций. Вложения нужны, чтобы привести торговлю к нужному формату, который METRO считает успешным. Еще одна причина, по словам Андрея Ларионова, — нежелание предпринимателя зависеть от одного поставщика. "Нам важно иметь возможность для маневра", — говорит он.

Мнения экспертов

Олег Махнаков,

директор компании "Рикон", возглавляет комитет по аграрной политике в общественной организации "ОПОРА России":

— В европейских странах есть закон о торговле, который регулирует работу сетей. Например, они могут открываться только в определенных местах — по периметру квартала, работать до пяти-шести часов вечера, не работать в выходные. И когда они закрываются, покупатель идет в небольшие булочные, мясные лавки. У нас этого закона нет, и мощное лобби в Москве не дает его принять. Все идет к тому, что в регионе останутся три-четыре крупные сети. Малый бизнес умрет, ведь небольшой производитель не сможет сотрудничать с ними. Давая сетям возможность активно расти, мы убиваем малое предпринимательство. Между тем мелкая розница — маленькие магазинчики — это социально значимые предприятия. С ними может работать администрация, получая поддержку. Например, на празднование дня села или другие мероприятия.

Ирина Семенова,

глава объединения барнаульских социальных магазинов:

— Производитель объективно не может предложить мелкой рознице цены, как сети. Затраты на логистику съедают их доход. Им выгодно поставлять продукцию на распределительные центры, которые сейчас развивают сети. Вот и получается, что часть производителей, вместо того чтобы работать с нами, везут свой товар в Кемерово. У нас, у мелкой розницы, просто нет шансов. В один прекрасный момент второе дыхание не откроется.

Справка

77 точек шести федеральных сетей работают в Барнауле и Новоалтайске: "Магнит", "Пятерочка", "Лента", "Ашан", "Холидей", METRO.

265 объектов шести региональных: "Ярче!", "Амиго", "Светофор", "Аникс", "Быстроном" и "Мария-Ра" (179 магазинов).