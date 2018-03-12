"Галактика" переманила к себе якорного арендатора из другого ТРЦ Барнаула

"Галактика" стягивает арендаторов из других моллов Барнаула. В ТРЦ переехали магазины из "Праздничного" и "Европы", сообщают участники форума skyscrapercity.com.
Крупным приобретением "Галактики" стал магазин детских товаров "Бубль Гум". Он был одним и якорных арендаторов "Праздничного", который переманил его из гипермаркета "Алтай" в 2015 году.
В "Галактике" магазин заработает с 15 марта. Он расположится на втором этаже и займет около 1,7 тыс. "квадратов".
В "Праздничном" сообщают, что намерены сохранить профиль помещения и разместить там магазин детских или семейных товаров, который сможет стать якорным и самостоятельно привлекать покупателей.
Еще один новичок "Галактики" — сетевой магазин сувениров "Красный куб". До сих пор он работал в ТРЦ "Европа".
Справка
ТРЦ "Галактика" открылся в сентябре 2017 года в центре города на месте Барнаульского аппаратурно-механического завода. Это второй по размеру молл в Барнауле после "Арены". Его площадь составляет 154 тыс. кв. м. Два наземных этажа занимают магазины одежды, обуви и аксессуаров. Третий — место отдыха и развлечений.
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