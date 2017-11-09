Почему "Галактика" стала последним крупным ТРЦ Барнаула

Галактический прорыв

"Галактика" стала ярким акцентом на местном рынке ТЦ, отмечают эксперты. Центр уже заключил договоры с арендаторами на 90–95% площадей. Собственник проекта Евгений Ракшин рассказывает, что аренда состоит из низкой фиксированной платы и процента с оборота. Схема заработала в условиях кризиса, когда платежеспособные арендаторы начали "продавливать" свои условия.

Ракшин подчеркивает, что контракты заключаются на "взаимовыгодных условиях": проект получился интересным, он уже "заточен" под новое покупательское поведение.

"Шопинг перестает быть функциональной потребностью. Очевидно, что ТРЦ становятся в первую очередь местом развлечения: пришел, поел, сходил в кино, купил кофточку или кроссовки", — говорит девелопер. Под развлечения в "Галактике" отдали весь третий этаж.

Оборот розничной торговли в январе–сентябре 2017 года составил 234,5 млрд рублей. В товарной массе это на 0,5% больше, чем в январе–сентябре 2016 года

Представители консалтинговых компаний, которые "упаковывают" ТРЦ по всей России, считают, что "Галактика" закрыла тему строительства крупных торговых объектов в Барнауле минимум на два года.

"Новый ТРЦ заберет на себя существующий спрос и амбиции развития сетевых операторов, заинтересованных в Барнауле. О сложностях выхода на рынок дополнительных проектов говорит решение девелопера создать собственный развлекательный центр (Евгений Ракшин открыл детский центр “Веселкино” в "Галактике". — Прим. altapress.ru). С большой долей вероятности это вынужденное решение, так как не было возможности привлечь на эти площади арендатора", — считает Марианна Романовская, директор департамента консалтинга московской компании GVA Sawyer.

Слова эксперта подтверждает пул арендаторов "Галактики" и прочих ТРЦ города. Если в первом случае множество договоров заключается напрямую с головной компанией, то на других торговых объектах развиваются франшизы и чаще торгуют частные предприниматели. Они закупают товар в Турции, Белоруссии и других странах у производителей без брендов. Сотрудники отдела аренды ТРЦ "Малина" говорят, что у этих арендаторов чаще всего нет потенциала для роста и они не планируют открывать торговые точки в других ТЦ.

Сергей Дьячков, управляющий партнер новосибирской DSO Con­sulting, добавляет, что в нынешних экономических условиях "Галактика" — один из последних новых крупных ТРЦ Барнаула.

"Доходы населения если не падают, то не растут точно. Федеральные ритейлеры это понимают и, скорее всего, не строят планы по завое­ванию рынка Барнаула. Местные же предприниматели вынуждены “закрывать” площади объектами развлечения или дискаунтерами. Прибыль от них заметно ниже традиционных магазинов. А значит, меньше средств можно направить на новые проекты", — говорит Дьячков.

По словам Марианны Романовской, ситуация может измениться не ранее чем через два-три года после улучшения ситуации в экономике. "Такая “задержка” связана с высокой инерционностью рынка недвижимости", — считает эксперт.

Петр Жаров, управляющий гипермаркетом "Алтай", говорит, что инвестиции в торговую недвижимость в ближайшее время будут нецелесообразны: "Возможно, владельцам капиталов пришло время задуматься об инвестициях в производство".

Жилье вместо ТЦ

В этих меняющихся условиях девелоперы стали искать новые варианты развития. В 2015–2016 годах предприниматели сделали ставку на цивилизованные продуктовые рынки и запустили ряд проектов. Тогда в городе закрылось несколько "приторгованных" мест: рынки "Первомайский", "Центральный", на Малаховском кольце и Докучаево. У предпринимателей появились вакантные площади, а у покупателей, считали девелоперы, появилось желание покупать экологические продуктов.

Для "Весны" и "Европы" это стало вынужденным шагом. Их покинули продуктовые "якоря": "Магнит", "Бахетле" и "Холидей". Долгое время им не могли найти замену. Но приживутся ли такие решения, пока непонятно.

Юрий Фриц, руководитель компании "Сибирь-Контракт", который с 2015 года "раскручивает" проект "Эко-ярмарка ВДНХ", говорит, что ожидал большего энтузиазма от производителей: "Но фермеры — маломобильные предприниматели. Они рады, когда к ним приезжают и покупают товар. Самим же везти его на торговую площадку им сложно".

Еще одно опасение высказывает Анна Поломошнова, представитель консалтинговой компании "ТЦ БЦ". Сегодня она разрабатывает концепцию для рынка "Центральный", где после реконструкции тоже хотят устроить фермерскую ярмарку.

"Идет смена поколений. Если людям старше 35 лет комфортно покупать продукты на рынке, то нашим детям это неудобно. Они не хотят общаться, торговаться, выбирать, боятся, что их обманут. Они не расстаются с мобильниками и интернетом. Поэтому формат рынка нужно дополнять еще чем-то, — уверена Поломошнова. — На Старом базаре мы планируем разместить несколько заведений общепита, а еще делаем ставку на событийные мероприятия на пешеходной Мало-Тобольской".

То есть девелоперы не уверены в том, что формат рынка "выстрелит", но пока продолжают начатые проекты.

Андрей Кутулуцкий, учредитель компании "Алтай-Базис", строит ТЦ на Взлетной, 33. "Возводить здание именно такого функционала, — говорит он, — нас обязывает назначение участка, но пока мы окончательно не уверены, что удастся запустить его в формате сельхозрынка".

Менять назначение участка, признается Кутулуцкий, очень сложно. Однако около двух лет назад компания "Селф" смогла сделать это. Теперь на Шумакова, 11 вместо ТЦ строят многоэтажный жилой комплекс.

"Жилье всегда будет выгодно строить", — согласен Евгений Ракшин, который все же решился возводить многоэтажки на месте бывшего стадиона "Локомотив". До этого в течение нескольких лет он продумывал для этого места концепцию торгового центра.

Тренды

1. Заморозка "трудных" центров В конце 2017 года, говорит Константин Никитеев, руководитель АН "Ключ-риэлт", заканчивается миграция продавцов в успешные торговые центры из неуспешных. "Во-первых, уже скоро начнут подрастать арендные ставки. Во-вторых, пойдет смена формата или их заморозят", — уверен эксперт. Действительно, несколько проектов Барнаула явно испытывают трудности. Например, не может накопить арендаторов некогда популярный ТЦ "Поместье". Он расположен в районе Старого базара и специализировался на товарах для ремонта и интерьера. Открытие еще одного ТЦ на Власихинской (напротив микрорайона Лазурный), судя по всему, решили "притормозить". Он еще зимой 2017 года обзавелся вывеской "Заря", но до сих пор не работает. Эксперты altapress.ru" ничего о нем не слышали. Вторую часть ТЦ "Лето" в новостройках на улице Шумакова так и не начали строить, хотя участок под нее расчистили еще во время строительства первой очереди в 2016 году. 2. Развитие своими силами Чтобы попасть в категорию "успешный ТЦ", девелоперы щедро инвестируют в собственные проекты. В 2017 году "Праздничный" и "Арена" запустили свои развлекательные и спортивные центры. Последний открыл "элитный" велнес-клуб Gold Start. Другие ремонтируют свои здания. "В этом году мы подготовили новую площадку для продуктового гипермаркета “Палата”: без переезда арендатора уже невозможно обновить инженерные системы и конструкции здания, а делать это нужно", — говорит Петр Жаров, управляющий гипермаркетом "Алтай". ТРЦ "Европа" существенно обновила зону развлечения. На месте старого игрового комплекса появилось современное пространство, где детям предлагают разнообразные развлечения. Однако чаще всего это все же "косметический ремонт". На крутую смену формата пока никто не отважился. 3. Рост дискаунтеров Точно будет востребован формат дискаунтеров. Во-первых, Барнаул начали завоевывать два федеральных продуктовых ритейлера, которые работают в этой нише. "Магнит" ("Тандер") и "Пятерочка" (X5 Reteil Group) нуждаются в коммерческих площадях, правда, специфичных — "у дома". Во-вторых, "Холидей" после продажи части магазинов "Ленте" намерен сосредоточиться на дискаунтерах "Холди". В новых магазинах сети ассортимент будет еще дешевле, говорит Евгений Новокрещинов, директор по развитию сети магазинов "Холидей Классик". Наконец, под непродуктовый дискаунтер в Барнауле владелец "Семейного бигса" Усо Шаро строит отдельный торговый центр. Он расположился около ТРЦ "Весна", который испытывает трудности с подбором арендаторов и на данный момент закрыл часть второго этажа 4. Миграция стрит-ритейла Еще одна точка роста ТРЦ — стрит-ритейл (магазины, расположенные в отдельных помещениях, преимущественно на "красных линиях"). Продавцы постепенно перебираются под крыши торговых центров: туда, где ниже ставка и выше трафик покупателей. Это, например, обувной ECCO, "Городок игрушек", Rich Family и другие. "Уже давно понятно, что стрит-ритейл в России менее эффективен, чем в европейских странах. Там он традиционен, плюс живет за счет туризма. У нас же даже при условии массового наплыва туристов сложно представить их прогуливающимися по пр. Ленина ради покупок", — говорит Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра" и девелопер, который построил и запустил ТРЦ "Галактика". 5. Смешение онлайн- и офлайн-форматов Покупатель все больше времени проводит в интернете. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2013 году объем этого рынка составлял 544 млрд рублей, а в 2016 м — уже около 800 млрд. По объему интернет-рынок России в 2016 году занял девятое место в мире. Потребители чаще всего покупают электронику и бытовую технику, одежду и обувь, компьютеры и комплектующие, а также автозапчасти. Существует мнение, что со временем вся торговля переберется в Сеть. Но в Барнауле идет и обратный процесс. Успешные онлайн-проекты ищут себе традиционные офлайн-площадки. Например, целый пул автомобильных интернет-магазинов и сервисов сейчас хочет разместиться на "Эко-ярмарке ВДНХ".

Факт

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Накануне на пересечении Балтийской и Шумакова началось строительство торгового центра площадью 20 тыс кв. м. Половину участка займет парковка на 400 машино-мест.

Территория находится в аренде до 2021 года у предпринимателя Андрея Комякова, руководителя ПСК "Строительная перспектива" и сети аптек "Губернский л­екарь".

На градостроительном совете его команда рассказывала, что здесь планируется разместить продуктовый рынок и торговую галерею.

Справка

По данным Алтайкрайстата, в январе – сентябре 2017 года реальные доходы населения в крае (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,5%. В августе 2017 года начисленная средняя заработная плата составила 21,9 тыс. рублей в месяц. Размер заработной платы увеличился по сравнению с августом 2016 года на 7,7%, уменьшился по сравнению c июлем 2017 года на 2,1%.