Появление "Пятерочек" в Барнауле спровоцировало оживление на рынке недвижимости

В Барнауле на продажу выставили помещение, которое занимает недавно открывшийся магазин "Пятерочка". Объект расположен в новостройке компании "Селф" на пр. Комсомольском, 80е.

"Застройщик проектировал его под "Холидей" и выдержал все требования для подобных помещений. Но в последние два года сеть сделала акцент на развитие дискаунтеров и уже не нуждалась в недвижимости такого класса", — рассказал altapress.ru Константин Никитеев, руководитель АН "Ключ-риэлт".

Собственник помещения площадью 400 кв. м на пр. Комсомольском, 80е уже давно искал нового владельца, рассказал altapress.ru риэлтор Олег Гильгенберг. С появлением постоянного арендатора X5 Retail Group, цена объекта подросла на 1,5 млн рублей — до 26,5 млн.

Олег Гильгенберг,

владелец АН "Алтайская элита":

Арендатор за свой счет сделал качественный ремонт в магазине. Договор с ним подписан на 10 лет и зарегистрирован в Росреестре. Это повышает рентабельность проекта, но оглашать конкретные цифры по условиям договора с "Пятерочкой" собственник не может.

По словам риэлтора, у объекта еже есть потенциальный покупатель, который решает вопрос с кредитованием.

Таким образом X5 Retail Group оказала влияние на рынок коммерческой недвижимости краевой столицы: чаще всего наличие договора с сетью помогает продать "зависшие" помещения. Ранее благодаря ее выходу на рынок Сбербанку удалось реализовать здания магазинов "5 элемент", которые находились в залоге.

Константин Никитеев,

руководитель АН "Ключ-риэлт":

X5 Retail Group пришел в регион, в котором уже активно развиваются другие продуктовые сети — они выбрали большую часть интересных объектов. Безусловно, "Пятерочки" стараются открывать в магазинах на пути большого покупательского трафика, но это не всегда удается. Поэтому договор аренды заключают в том числе не в самых лучших объектах. Наличие арендатора такого класса повышает привлекательность недвижимости для девелоперов, которые планируют зарабатывать на аренде.

В целом рынок коммерческой недвижимости, пригодной для размещения магазинов продуктового ритейла, сейчас один из самых динамичных, считает Евгений Ракшин, владелец ТРЦ "Галактика" и соучредитель компании "Мария-Ра". "Продуктовые сети растут, поэтому помещения с хорошими характеристиками можно сдать в аренду или продать по цене выше средней рыночной", — говорил ранее эксперт.

Факт

В течение года сеть "Пятерочка" намерена открыть в регионе 25 магазинов.