В Барнауле появился конкурент "Марии-Ра" и "Ярче!"

Ларионов рассказал, что до сих пор развивал торговлю в формате киосков на остановках, но понял, что теряет часть рынка. С 2017 года он начал подбирать помещения с торговыми залами, площадью около 100-150 кв. м (аналогичный размер интересует сеть "Ярче!").

Андрей Ларионов,

владелец сети "Грида":

— Сейчас сеть продуктовых магазинов "Грида" включает пять магазинов в Барнауле и два в Рубцовске. В ближайшее время откроется еще шесть. Наша цель увеличить сеть минимум до 20 торговых точек в ближайшее время. Тогда это позволит вести переговоры с поставщиками продуктов на другом уровне и получать более выгодные цены.

Предприниматель рассказал, что старается предложить покупателям ассортимент, отличный от представленных в сетевых магазинах, в частности "Мария-РА". "Потому что пока мы не можем получить такие же цены и условия от поставщиков", — говорит эксперт. Отстраиваться он старается свежим мясом, рыбой и овощами с фруктами.

Ларионов поделился с altapress.ru, что сеть развивается на инвестиции из другого бизнеса. Пока доходов от открывшихся магазинов не хватает на открытие новых точек.

Справка

По данным 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 1066 продуктовых магазинов. Из них шесть федеральных сетей с 77 точками: "Магнит", "Пятерочка", "Лента", "Ашан", "Холидей", METRO. Шесть региональных с 265 объектами: "Ярче", "Амиго", "Светофор", "Аникс", "Быстроном" и "Мария-Ра" (179 магазинов). Вместе они занимают треть продуктовой розницы столицы Алтайского края и его спутника.

Кроме них в продуктовой рознице работают небольшие сети местных предпринимателей. В их числе "Дельфин", "Хорошее настроение", "Грида", "Прозапас" и другие.