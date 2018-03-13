В Барнауле появился конкурент "Марии-Ра" и "Ярче!"

В спальных районах Барнаула растет сеть продуктовых магазинов "Грида". Проект развивает предприниматель Андрей Ларионов, который рассказал altapress.ru, что намерен создать сеть из 20 торговых точек "у дома". По формату его магазины похожи на две уже работающие сети. Размером "Грида" копирует томскую сеть "Ярче!", по ассортименту — барнаульскую "Мария-Ра".
Ларионов рассказал, что до сих пор развивал торговлю в формате киосков на остановках, но понял, что теряет часть рынка. С 2017 года он начал подбирать помещения с торговыми залами, площадью около 100-150 кв. м (аналогичный размер интересует сеть "Ярче!").
Андрей Ларионов,
владелец сети "Грида":
— Сейчас сеть продуктовых магазинов "Грида" включает пять магазинов в Барнауле и два в Рубцовске. В ближайшее время откроется еще шесть. Наша цель увеличить сеть минимум до 20 торговых точек в ближайшее время. Тогда это позволит вести переговоры с поставщиками продуктов на другом уровне и получать более выгодные цены.
Предприниматель рассказал, что старается предложить покупателям ассортимент, отличный от представленных в сетевых магазинах, в частности "Мария-РА". "Потому что пока мы не можем получить такие же цены и условия от поставщиков", — говорит эксперт. Отстраиваться он старается свежим мясом, рыбой и овощами с фруктами.
Ларионов поделился с altapress.ru, что сеть развивается на инвестиции из другого бизнеса. Пока доходов от открывшихся магазинов не хватает на открытие новых точек.
Справка
По данным 2ГИС, в Барнауле и Новоалтайске работают 1066 продуктовых магазинов. Из них шесть федеральных сетей с 77 точками: "Магнит", "Пятерочка", "Лента", "Ашан", "Холидей", METRO. Шесть региональных с 265 объектами: "Ярче", "Амиго", "Светофор", "Аникс", "Быстроном" и "Мария-Ра" (179 магазинов). Вместе они занимают треть продуктовой розницы столицы Алтайского края и его спутника.
Кроме них в продуктовой рознице работают небольшие сети местных предпринимателей. В их числе "Дельфин", "Хорошее настроение", "Грида", "Прозапас" и другие.
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