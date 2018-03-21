В Барнауле устраняют повреждение коллектора, временно перекрыли движение

Информация о просадке грунта поступила около 16 часов 20 марта. На место ЧП выехала бригада водоканала. На возникновение повреждения сильно повлияли погодные условия, в том числе промерзание грунта.

Для устранения повреждения нужно нарастить камеру на коллекторе и установить новую плиту перекрытия. После завершения ремонтно-восстановительных работ уложат временное дорожное покрытие. На постоянное его заменят после наступления плюсовых температур.

В компании отметили, что ремонт проводят без ограничения водоснабжения и водоотведения в жилых и административных зданиях.