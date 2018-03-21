В Барнауле устраняют повреждение коллектора, временно перекрыли движение

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение на канализационном коллекторе диаметром 1500 мм. Временно перекрыли движение машин по одной полосе по проспекту Калинина в сторону центра города, сообщает пресс-служба компании. Напомним, коллектор обрушился на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
Информация о просадке грунта поступила около 16 часов 20 марта. На место ЧП выехала бригада водоканала. На возникновение повреждения сильно повлияли погодные условия, в том числе промерзание грунта.
Для устранения повреждения нужно нарастить камеру на коллекторе и установить новую плиту перекрытия. После завершения ремонтно-восстановительных работ уложат временное дорожное покрытие. На постоянное его заменят после наступления плюсовых температур.
В компании отметили, что ремонт проводят без ограничения водоснабжения и водоотведения в жилых и административных зданиях.
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