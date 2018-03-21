В Барнауле посреди проспекта провалился коллектор

В Барнауле на проспекте Калинина провалися коллектор. 21 марта 2018 года. Фото : Михаил Каширских vk.com/barneos22. В Барнауле на проспекте Калинина провалися коллектор. 21 марта 2018 года. Фото : Михаил Каширских vk.com/barneos22. В Барнауле на проспекте Калинина провалися коллектор. 21 марта 2018 года. Фото : Михаил Каширских vk.com/barneos22.

В справочной Водоканала подтвердили, что обвал на коллекторе произошел в минувший вторник.

Напомним, что на на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина коллектор диаметром 800 мм и протяженностью 1,6 км начали строить еще летом 2016 года. До середины мая 2017 года работы не мешали проезду. С 15 мая здесь начался финальный этап строительства, для чего потребовалось вскрыть дорожное полотно. За 2 месяца построили камеру гашения и подключили трубопровод к существующему коллектору. Завершили строительство 31 июля прошлого года.

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