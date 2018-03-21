В Барнауле посреди проспекта провалился коллектор

20 марта на проспекте Калинина в Барнауле произошло обрушение коллектора. Аварийные работы на этом месте начались еще после обеда. Коммунальщики огородили участок и приступили к ремонту. Работы велись и утром, сообщают в сообществе Barnaul22.
В справочной Водоканала подтвердили, что обвал на коллекторе произошел в минувший вторник.
Напомним, что на на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина коллектор диаметром 800 мм и протяженностью 1,6 км начали строить еще летом 2016 года. До середины мая 2017 года работы не мешали проезду. С 15 мая здесь начался финальный этап строительства, для чего потребовалось вскрыть дорожное полотно. За 2 месяца построили камеру гашения и подключили трубопровод к существующему коллектору. Завершили строительство 31 июля прошлого года.
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