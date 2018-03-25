Спасатели и вертолеты. Кто и как помогает людям в зоне подтопления в Алтайском крае

Паводок-2018 в Алтайском крае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Паводок-2018 в Алтайском крае. Фото: 22.mchs.gov.ru. Паводок-2018 в Алтайском крае. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru. В зоне подтопления. Алтайский край, март-2018. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Такая ситуация вызвана резким повышением температуры, что привело к активному снеготаянию. Промерзшая на большую глубину почва не впитывает талые воды, которые по рельефу местности скатываются в низины.

В селах Маралиха и Усть-Козлуха работают более 300 спасателей. Они оснащены всей необходимой техникой - тяжелыми машинами повышенной проходимости, пожарными машинами, тракторами, мотопомпами.

Начальник главка генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин на месте руководит работой группировки. Спасатели помогают местным жителям поднять наверх вещи, чтобы они не пострадали от воды. Кроме того, они контролируют сток воды по рельефу, устраняют образующиеся заторы, чтобы ускорить движение воды.

Для контроля паводковой ситуации и движения талых вод в районе Маралихи и Усть-Козлухи используют также вертолет "Робинсон".

К алтайским спасателям присоединились спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Коченевского района Новосибирской области в количестве 100 человек и 21 единицы техники.

С учетом погодных условий специалисты пытаются снизить риск подтоплений. Они чернят, распиливают и подрывают лед, расчищают береговые линии. Мониторинг обстановки ведут с применением беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению МЧС, обстановка может осложниться в связи с прогнозируемыми сильными осадками и наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.