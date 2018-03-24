В Краснощековском районе - режим ЧС, работают сотни спасателей

По словам Виктора Мещерякова, в Маралихе и Усть-Козлухе в тесном взаимодействии с муниципалитетами уже работают более трехсот спасателей. Они оснащены всей необходимой техникой - тяжелыми машинами повышенной проходимости, пожарными машинами, тракторами, мотопомпами. Задействовано около 160 единиц техники.

Работой спасателей на месте руководит начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин. Он координирует и работу всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность в районе, — энергетиков, коммунальщиков и других.

В настоящее время обесточены только несколько комплектных трансформаторных подстанций, энергоснабжение территории района не прекращается.

Подготовлены пункты временного размещения населения. Но жители сел пока остаются в домах. Запасы продуктов и воды есть, при необходимости их будут пополнять. Спасатели помогают местным жителям поднять наверх ценные вещи, чтобы они не пострадали от воды. Кроме того, они контролируют сток воды по рельефу, устраняют образующиеся заторы, чтобы ускорить движение воды.

Домашний скот уже выведен на возвышенные места, животные обеспечены запасом кормов, рассказал Виктор Мещеряков.

По словам зампреда правительства региона, паводковую ситуацию в Краснощековском районе осложняет погода: дождь со снегом. К мониторингу ситуации привлечены специалисты Минприроды края - они уделяют повышенное внимание расположенным поблизости гидротехническим объектам. Для контроля паводковой ситуации и движения талых вод в районе Маралихи и Усть-Козлухи используют также вертолет "Робинсон".

Зампред правительства края также сообщил, что группировка спасателей в селах Маралиха и Усть-Козлуха наращивается: в район прибывают специальные группы из близлежащих муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

Виктор Мещеряков,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

— По нашим расчетам, ориентировочно к 22-23 часам к нашим спасателям, работающим в Краснощековском районе, присоединятся спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России из Коченевского района Новосибирской области. Колонна выдвинулась из места дислокации в 13 часов.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что все подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности. Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений и там, где произошло подтопление, ситуацию контролируют оперативные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

Обстановка может осложниться в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах", - сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.