"Неужели повтор 2014-го?" Соцсети - о том, как топит Чарышский и Змеиногорский районы

Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh. Подтопление в Чарышском районе. Фото: ok.ru/charysh.

"Дорогие чарышане! К нам идет большая вода из Сентелека. В девять часов вечера в нашей речке было больше воды, чем в 2014 году!" - обращается к участникам группы "Чарыш" в "Одноклассниках". "Неужели повтор 2014 года?" - спрашивает другая участница группы."Бедные люди", - пишет третий.

Как мы уже сообщали, последствия подтопления ощущают на себе жители и других районов. 23 марта altapress.ru сообщали: в селе Карпово Второе Краснощековского района некоторые дома полностью окружены водой — выйти невозможно.

Подтапливает и Змеиногорский район, пишет редактор "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол в сети Facebook.

Людмила Кейбол,

редактор "Змеиногорского вестника":

Тормошим службы ЖКХ и компанию по благоустройству. А их и подгонять не надо (особенно последнюю), руководитель ее Эдуард Савинов, похоже живет в своей "Ниве" на улицах. Сейчас в Змеиногорске спасают музей истории развития горного производства. Вода не щадит и его. Но общими усилиями, кажется, удалось поток остановить. По крайней мере она не добавляется. Вообще - наводнения и паводки - страшная штука: вода прибывает просто в считанные минуты. Мы с ребятами насквозь промокли, сейчас выставляем инфу, фото, пьем чай и греемся!

Паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо. Осадки, которых не ждали на этой неделе, спровоцировали разливы рек и усилили таяние снега в горах. Об этом altapress.ru рассказали в отделе гидрологии Алтайского ЦГМС.

Тем временем в МЧС России по Алтайскому краю сообщили: в повышенную готовность переведены подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в связи с возможностью подтопления населенных пунктов края стоковыми водами, вызванными обильным снеготаянием.

Из сообщения МЧС России по Алтайскому краю:

Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. В Чарышский и Краснощековский районы, откуда поступила информация о росте уровня талых вод, направлены оперативные группы главка. В готовность к выдвижению приведена аэромобильная группировка Главного управления. Главам муниципальных образований рекомендовано перевести органы местного самоуправления, силы и средства муниципального звена РСЧС в режим "повышенной готовности". Для информирования населения проводится по дворовый обход. Подготовлены пункты временного размещения для людей, чьи дома могут попасть в зону подтопления.

В МЧС по Алтайскому краю работает оперативный штаб.