Жителей алтайских сел эвакуируют

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Происшествия

В селе Староалейское в Третьяковском районе вода подтопила частные дома, стадион, ДОСААФ и спортивную школу. Жители эвакуированы, создан оперативный штаб,работает МЧС.  Об этом в письме в редакцию сообщил Сергей Волженин.

Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин.
Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин.
Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин.

МЧС прогнозирует осложнение паводковой обстановки в крае, в связи с сильными осадками и затруднением прохождения вод из-за наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

Сейчас все подразделения  Главного управления МЧС России по Алтайскому краю перевежены в режим повышенной готовности.

По состоянию на 20:00 24 марта подтоплено 675 приусадебных участков и 209 жилых домов в 7 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах. К ликвидации последствий привлечено  451 человек и 136 единиц техники.

В Краснощековском районе введен режим ЧС.

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