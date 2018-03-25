Жителей алтайских сел эвакуируют

Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин. Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин. Паводок-2018 в Третьяковском районе. Фото: Сергей Волженин.

МЧС прогнозирует осложнение паводковой обстановки в крае, в связи с сильными осадками и затруднением прохождения вод из-за наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

Сейчас все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю перевежены в режим повышенной готовности.

По состоянию на 20:00 24 марта подтоплено 675 приусадебных участков и 209 жилых домов в 7 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах. К ликвидации последствий привлечено 451 человек и 136 единиц техники.

В Краснощековском районе введен режим ЧС.