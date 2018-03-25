В подтопленные районы Алтайского края доставляют гуманитарную помощь

Сегодня, 25 марта, в населенные пункты Краснощековского района доставлена гуманитарная помощь – 10,5 тонн питьевой воды, сообщает официальный сайт региона.
Отправку бутилированной воды организовали "Мария-Ра" и Бочкаревский пивоваренный завод.
"В настоящее время формируются отгрузки необходимых продуктов питания для поставки в подтопленные территории. Гуманитарные партии направляются в Краснощековский район, кроме того, формируются запасы бутилированной воды в районах и населенных пунктах, которые также потенциально подвержены паводку", - рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.
Кроме того, в подтопленные села Краснощековского района Алтайского края доставят медпрепараты для профилактики инфекционных болезней. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.
На особом контроле находится пункт временного размещения в селе Маралиха, где размещены люди. В случае необходимости существует возможность вызова бригады скорой помощи.
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