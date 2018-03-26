В Бийске из-за аномальных осадков затопило дворы и улицы. Движение парализовано

В Бийске утром 26 марта улицы затопило водой. Автомобили глохнут посреди перекрестков, движение парализовано, сообщает "Бийский рабочий".
В городе выпало аномальное число осадков — в воскресенье, 25 марта, полдня шел мокрый снег, а ночью лил дождь.
Кроме того, еще не ушла талая вода, которая стояла в городе на прошлой неделе. Сейчас многие улицы напоминают реки. Без резиновых сапог пройти трудно даже в центре города. На одной из улиц утонул трактор.
Портал "Бийский округ" сообщает, что автовладельцы в квартале АБ оказались практически в блокаде: непроходимые лужи образовались по ул. Матросова и ул. Социалистическая.
По ул. Социалистическая три машины встали. Автомобили оперативно эвакуируют. Общественному транспорту приходится объезжать заторы по тротуару. Такая же ситуация на ул. Мерлина (объединение "Восток").
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