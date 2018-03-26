В Белокурихе затопило частный сектор и курортную зону

26 марта из-за резкого повышения температуры, обильных осадков и таяния снега в Белокурихе затопило улицы, сообщается на официальном сайте города. В Белокурихе ввели режим ЧС. По данным источников altapress.ru, вода затопила дороги в курортной зоне.
По словам очевидцев, всю в ночь с 25 по 26 марта шел дождь. Река Белокуриха наполнилась талой и дождевой водой и вышла из берегов. На снимках с места ЧП видно, что вода затопила улицы и подобралась к домам. Люди сообщают, что в некоторых местах вода выше колена.
В курортной зоне вода вышла на проезжую часть. Очевидцы сообщают о потопе около санатория "Катунь".
Жители Белокурихи присылают в редакцию присылают видео и фото затопленных улиц. Видно, что вода затопила территорию около гостиницы "Горница".
Утром 26 марта образовалась пробка из-за того, что вода начала сходить с гор, сообщили источники altapress.ru в городе-курорте. Автомобили буквально тонут на дорогах.
Алексей Тырышкин,
пресс-служба компании "Курорт Белокуриха":
— В городе большие лужи. Утром 26 марта образовалась большая пробка в Белокурихе. Река вышла из берегов ниже по течению в районе частного сектора. Часть города охватило водой. В районе санаториев уровень воды поднялся, но не представляет серьезной угрозы. А вот в частном секторе города серьезные подтопления.
По состоянию на 10:00 в зону подтопления попало 38 частных домовладений, а также 50 приусадебных участков. Пострадало 163 человека. Для ликвидации последствий ЧС, в городе работает 22 единицы техники, задействовано 128 человек организаций города и курорта.
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