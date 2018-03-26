На Алтае смыло всю плитку на новой детской площадке

25 марта в Рубцовске из-за талых вод отклеилось и всплыло все резиновое покрытие на новой детской площадке у школы №6, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
Зеленая плитка оторвалась и, всплыв в огромной луже, заполнившей всю площадку, вмерзла в лед. Рубцовчане также делятся снимками других новых детских площадок, которые "не пережили" зиму:
Напомним, что в конце прошлой недели в Алтайском крае из-за резкого таяния снега вода затапливала улицы в Барнауле и Бийске. А также были подтоплены дома в ряде районов, в частности, пострадали жители Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов.
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