На Алтае смыло всю плитку на новой детской площадке

В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident. В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.

Зеленая плитка оторвалась и, всплыв в огромной луже, заполнившей всю площадку, вмерзла в лед. Рубцовчане также делятся снимками других новых детских площадок, которые "не пережили" зиму:

Напомним, что в конце прошлой недели в Алтайском крае из-за резкого таяния снега вода затапливала улицы в Барнауле и Бийске. А также были подтоплены дома в ряде районов, в частности, пострадали жители Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов.