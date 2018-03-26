На Алтае смыло всю плитку на новой детской площадке

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Происшествия

25 марта в Рубцовске из-за талых вод отклеилось и всплыло все резиновое покрытие на новой детской площадке у школы №6, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.
В Рубцовске вспыла резиновая плитка на детской площадке у школы №6. 25 марта 2018 года. Фото: Влад Мандебура vk.com/rubcovsk_incident.

Зеленая плитка оторвалась и, всплыв в огромной луже, заполнившей всю площадку, вмерзла в лед. Рубцовчане также делятся снимками других новых детских площадок, которые "не пережили" зиму:

Новые рубцовские детские площадки после зимы.
Новые рубцовские детские площадки после зимы.
Новые рубцовские детские площадки после зимы.
Новые рубцовские детские площадки после зимы.
Новые рубцовские детские площадки после зимы.
Новые рубцовские детские площадки после зимы.

Напомним, что в конце прошлой недели в Алтайском крае из-за резкого таяния снега вода затапливала улицы в Барнауле и Бийске. А также были подтоплены дома в ряде районов, в частности, пострадали жители Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов.

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