В Алтайском крае сняли фильм, как талые воды топят улицы города

По мнению мэрии, городские предприниматели зимой, по сути, не занимались уборкой территорий от снега. В свою очередь бизнесмены посетовали главе города на то, что коммунальщики спихивал счищенный снег к их магазинам.

Журналисты заметили, что на перекрестке улиц Матросова и Можайского нет ни предприятий, ни магазинов, но здесь стоит одна из самых глубоких луж. При этом в прошлом году здесь обновили дорогу и сделали новую ливневку. Телевизионщики попытались узнать в местном управлении ЖКХ, почему не работает ливневая канализация на капитально отремонтированной улице, но так и не получили вразумительного ответа.

Лужи мешают не только водителям, но и пешеходам. Последним приходится порой переходить затопленные улицы не по "зебрам", так как на переходах стоит вода.

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