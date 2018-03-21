В Алтайском крае сняли фильм, как талые воды топят улицы города

Бийское телевидение выложило в сеть городской "Обзор самых глубоких луж". С недавних пор в Наукограде талые воды заполнили проезжую часть многих городских улиц. Телевизионщики попытались разобраться, почему ливневая канализация не справляется с лужами, а также сняли самые эпичные разливы.
По мнению мэрии, городские предприниматели зимой, по сути, не занимались уборкой территорий от снега. В свою очередь бизнесмены посетовали главе города на то, что коммунальщики спихивал счищенный снег к их магазинам.
Журналисты заметили, что на перекрестке улиц Матросова и Можайского нет ни предприятий, ни магазинов, но здесь стоит одна из самых глубоких луж. При этом в прошлом году здесь обновили дорогу и сделали новую ливневку. Телевизионщики попытались узнать в местном управлении ЖКХ, почему не работает ливневая канализация на капитально отремонтированной улице, но так и не получили вразумительного ответа.
Лужи мешают не только водителям, но и пешеходам. Последним приходится порой переходить затопленные улицы не по "зебрам", так как на переходах стоит вода.
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