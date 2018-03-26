Паводок на Алтае 2018. Онлайн трансляция наступления стихии

Сегодня, 15:04.
Происшествия

В Алтайском крае абсолютно неожиданно начался паводок. Он развивается непредсказуемо, мощно и местами катастрофично. В районах вводят режим ЧС. Ожидается, что ситуация будет только усугубляться.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район).
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.

Altapress.ru начинает онлайн трансляцию, чтобы следить за развитием паводка в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров