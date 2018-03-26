Паводок на Алтае 2018. Онлайн трансляция наступления стихии

В Алтайском крае абсолютно неожиданно начался паводок. Он развивается непредсказуемо, мощно и местами катастрофично. В районах вводят режим ЧС. Ожидается, что ситуация будет только усугубляться.

Altapress.ru начинает онлайн трансляцию, чтобы следить за развитием паводка в Алтайском крае.