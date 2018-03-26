"Мосту хана": жители села Алтайское не могут попасть домой с работы прежним путем

В селе Алтайское подмыло один из мостов через речку Каменку. Сельчане жалуются, что не могут попасть с работы домой. "Мосту хана", — пишут люди в соцсетях.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: instagram.com/konstantinbykov6353.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: instagram.com/zdesbylya/.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: vk.com/barneos22.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: vk.com/barneos22.
Как удалось выяснить корреспондентам altapress.ru, мост провис, на нем потрескался асфальт. Река под мостом сильно бурлит и есть опасность обрушения.
На мосту дежурит сотрудник ГИБДД и не разрешает ездить и ходить по сооружению. Людям приходится искать обходной путь, но он в разы длиннее прежнего.
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