В Алтайский край прислали 200 спасателей из других регионов в связи с режимом ЧС

Сегодня, 18:05.
Жизнь

В Алтайский край отправили более 200 спасателей с техникой и плавсредствами из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска для оказания помощи населению и местным властям в борьбе с подтоплениями. В регион прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России.

Спасатели Сибирского регионального центра МЧС.
Спасатели Сибирского регионального центра МЧС. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Синоптики дают неблагоприятный прогноз — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди. Главы муниципалитетов вводят режим ЧС.

По оперативным данным, в зоне подтопления талыми водами находится 7 населенных пунктов Алтайского края (Краснощековский, Третьяковский, Чарышский районы), местами водой размыты дороги. Люди не пострадали, они своевременно эвакуированы.

На откачке воды в подтопленных домовладениях и возведении защитных сооружений более 450 специалистов и порядка 140 единиц техники. Дополнительные силы спасателей требуются из-за возможного ухудшения ситуации от многодневных дождей.

Спасатели Сибирского регионального центра МЧС.
Спасатели Сибирского регионального центра МЧС.

Сергей Диденко,
начальник Сибирского регионального центра МЧС России:

Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Мы реально оцениваем обстановку, зона подтопления из-за осадков будет расширяться. Оснащенность наших подразделений позволяет автономно работать на любой территории в течение месяца. Пока предварительный срок командировки наших сил в пострадавшие районы две недели.

В боевую готовность привели все аэромобильные силы Сибирского регионального центра МЧС России, поскольку на сегодняшний день ситуация с подтоплениями талыми водами нестабильная и в других сибирских регионах: Туве, Хакасии и Красноярском крае.

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