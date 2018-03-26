В Алтайский край прислали 200 спасателей из других регионов в связи с режимом ЧС

Синоптики дают неблагоприятный прогноз — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди. Главы муниципалитетов вводят режим ЧС.

По оперативным данным, в зоне подтопления талыми водами находится 7 населенных пунктов Алтайского края (Краснощековский, Третьяковский, Чарышский районы), местами водой размыты дороги. Люди не пострадали, они своевременно эвакуированы.

На откачке воды в подтопленных домовладениях и возведении защитных сооружений более 450 специалистов и порядка 140 единиц техники. Дополнительные силы спасателей требуются из-за возможного ухудшения ситуации от многодневных дождей.

Сергей Диденко,

начальник Сибирского регионального центра МЧС России:

Ситуация объективно очень сложная и будет развиваться продолжительное время. Мы реально оцениваем обстановку, зона подтопления из-за осадков будет расширяться. Оснащенность наших подразделений позволяет автономно работать на любой территории в течение месяца. Пока предварительный срок командировки наших сил в пострадавшие районы две недели.

В боевую готовность привели все аэромобильные силы Сибирского регионального центра МЧС России, поскольку на сегодняшний день ситуация с подтоплениями талыми водами нестабильная и в других сибирских регионах: Туве, Хакасии и Красноярском крае.