"Вода стояла по окна": что происходит в затопленных паводком районах Алтайского края

Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта. Фото: источник altapress.ru. Паводок на Алтае 2018. Бийск. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Бийск. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018 год. Алтайский район, треснул мост. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Бийск. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции. Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото из архива редакции.

Краткое содержание

Краснощековский район

В Краснощековском районе сильно пострадали села Маралиха, Куйбышево, Чинета, рассказывают жители.

Наталья Райченок, методист школы в Маралихе, говорит, что на ее памяти такой сильный потоп в селе случился в первый раз. В выходные вода в жилых домах стояла по окна.

Наталья Райченок,

методист школы в Маралихе:

— Люди спасались кто как мог — кто к родственникам уезжал, кто разместился в клубе на втором этаже или в детском садике. Скотину угнали на гору рядом с селом, оставили прямо на улице. За ночь вода спала, но мы ждем "вторую волну". Когда все это кончится, никто не знает. Спасательные службы работают.

Николай Розбах, директор школы в Куйбышево, рассказал, что потоп в селе начался, когда разлилось небольшое озеро, находящееся рядом.

Николай Розбах,

директор школы в селе Куйбышево:

— Вода очень быстро пришла в село, текла по улицам. Люди разбегались кто куда, уже через три часа начала сходить. Сейчас остаются небольшие подтопления. В селе есть небольшая речка, видно, что вода в ней прибывает, хотя затопления из-за этого пока нет. Жители за ней наблюдают.

По словам Розбаха, ночью школа разместила у себя человека — он ехал мимо села по дороге и путь ему преградила дамба, которую соорудили спасатели. Водитель смог выехать из Куйбышева только утром, когда спасатели открыли проезд.

Розбах говорит, что ситуация в районе остается критической.

Федора Босоногова, председателя СПК "Инской", беспокоит судьба нового транспортного моста через Чарыш, который недавно построили в Краснощековском районе. По его словам, мост "подперло" льдом, и он может повредить сооружение. Босоногов уже сообщил об этом местным властям.

Алтайский район

По словам Ольги Воронковой, председатель районного собрания Алтайского района, ситуация стабильно тяжелая. В районе работают сотрудники МЧС и полиция. Перекрыты дороги по направлению в несколько сел, в том числе и Куяган.

В самом Куягане тоже неспокойно. Владимир Никитченко, руководитель молочного мини-завода, рассказывает: вода в местной речушке поднялась сильно. Дома жителей, живущих рядом с ней, уже подтоплены. Ручьи, проходящие через личные подсобные участки, топят надворные постройки и погреба.

Владимир Никитченко,

руководитель молочного мини-завода в селе Куяган:

— На днях соседи спасали от потопа молодняк. У нас ферма находится на небольшой возвышенности. Вода туда пока не дошла. Но дорогу сильно размыло. Проехать можно только на тракторе.

Как рассказал Владимир Никитченко, в автономном положении село может прожить несколько дней. В Куягане есть своя пекарня, нормально работают местные магазины.

В 2014 году жители отдаленного села уже были отрезаны от "большой земли" трое суток — после того как речка Куяча вышла из берегов и снесла мост.

Третьяковский район

Редактор газеты "Третьяковский вестник" Зоя Терехина рассказала altapress.ru, что Старо-Алейское сильно топило в четверг и пятницу.

Зоя Терехина,

редактор газеты Третьяковский вестник:

— Вода шла с предгорий, такого раньше не было никогда. Режим ЧС из-за таяния снега у нас в районе на моей памяти ввели впервые. У многих людей подтопило подполья, надворные постройки. Также пострадали пять домов (их подтапливает каждый год), спортивная школа. Спасатели сообщили, что нашли на реке Алей четыре ледовых затора. Наверное, будут их взрывать.

Другие жители села Старо-Алейского рассказывают, что на улицах остается сырость и грязь, затоплен мост через реку.

Чарышский район

Житель села Маяк Виталий Демин говорит, что села в горах от затопления не пострадали. Удар стихии пришелся на те, что рядом с реками.

Жительница села Чарышское Татьяна Афанасьева рассказала, что люди, которые живут около берега реки Чарыш, вывозят имущество из дворов, так как в течение ближайших дней снова ожидается приход воды. Сильнее всего село топило 24 марта, вода шла с гор и текла по льду на замерзших реках.

Шипуновский район

В Шипуновском районе самая тяжелая ситуация в селах Озерки и Ельцовка, туда вчера выезжал глава района, сообщил депутат райсовета Александр Вакаев. Вода из Чарыша идет прямо по полям, зашла в села. Депутат Тугозвоновского сельсовета Алексей Кобяков добавляет: топит и Кузнечиху. По его сведениям, в села, где наиболее острая ситуация, выехало МЧС.

Жителя Ельцовки Алексея Кириловского altapress.ru дома не застал. По словам его жены Нины, он занимается отводом воды от дома: "У нас вода! Она идет со стороны Озерок, до них 13 км. У нас сеновал затоплен, у других погреба".

Серьезная ситуация и в селе Ясная Поляна. Сюда большая вода пришла утром (хотя первый поток прошел еще в середине прошлой недели), рассказывает депутат Белоглазовского сельсовета Светлана Власенко. Затопило две улицы — больше половины села. Это талые воды, которые хлынули в село из-за того, что ветками забило сток талых вод в Чарыш. Люди в панике — у всех скотина, телята, поросята, куда их девать?

Светлана Власенко,

депутат Белоглазовского сельсовета:

— Никогда нас так не топило. А у нас летом предприниматель по договору с ДРСУ вырубил деревья, а ветки, в основном, оставил. И когда с логов хлынула вода, неубранные ветки забили стоки — там две всего трубы для стока воды в Чарыш. Утром, часов в 10, приехала с работы, скинула мокрые сапоги — обула бродни. Пошли с соседями в крайние дома. У них вода у порога. Дверь открываем — она хлынула в дом. Что успели, подняли. Звоню в МЧС — у нас в селе есть пожарная часть. Мужики говорят: "А что мы можем? Только приехать и увезти людей". У них нет ни плавсредств, ни помпы.

Сейчас в Ясной Поляне вода пошла на спад, говорит Светлана Власенко. Но воды в селе все равно много. И есть опасения, что еще прибудет — передают погоду с дождем. В логах она набирается моментально — земля-то мерзлая. И что обидно: глава районной администрации говорит - в Шипуновском районе все хорошо.

В самом Шипуново тоже стоит вода и кое-где она даже зашла в погреба, и некоторые жители села уже жалуются. Но это все же явление временное — просто вода пока медленно впитывается, говорит Александр Вакаев.

Усть-Калманский район

В самой Усть-Калманке вода бежит по улицам, местами подобралась к самим домам, а в некоторых уже зашла в погреба, но ситуация не критичная, говорит депутат местного сельсовета Александр Диннер: "Воды много, и люди удивляются, откуда столько? Снега-то не было". В селе работает МЧС, техника, да и сами жители взяли в руки лопаты и стараются отводить воду.

Подробности о ситуации в Усть-Калманском районе смотрите здесь.

Змеиногорский район

Редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол сообщила, что в Змеиногорском районе ситуация стабилизировалась. 26 марта, в понедельник, в газету не поступало ни единой жалобы о затоплении. "У нас же здесь как диспетчерский пункт, все нам звонят", — говорит Кейбол.

В Музее истории развития горного производства в Змеиногорске просушивают экспонаты — намокли те, что стояли на полу.

Снег в районе не идет, но с утра дул сильный ветер, даже кое-где снесло шифер с крыш.

Людмила Кейбол,

главный редактор газеты "Змеиногорский вестник":

— У нас не паводковая территория, и никогда такого не случалось. Главное, чтобы вода снова не пришла.

26 марта режим ЧС также ввели в Белокурихе.

Солонешенский район

В Солонешенский район также пришла вода, снесло несколько мостов.

"То, что происходит у нас — это ужас", — говорит Любовь Савина из села Солонешное. Реки вышли из берегов, в том числе малые. Ее муж в момент нашего звонка спасал дом — отводил потоки воды.

Друзья Савиных возвращались домой из Белокурихи — из-за разливов не смогли проехать. "Звонила знакомая — она планировала эвакуировать кур, а домой зайти не может — вода по колено", — говорит она.

У многих в Солонешном затоплены сараи, бани, погреба, подпол. "Мы сегодня из погреба вытащили картошку, а сын не успел, так она и ушла под воду", — рассказывает наша собеседница.

Часть участков села затопило настолько, что людям пришлось эвакуироваться — кто перебрался в детсадик, кто к родственникам. Ночью, около трех часов, по селу ездили представит МЧС — громкими гудками будили людей, предупреждая их о возможном подтоплении домов.

Но самые серьезные проблемы — у тех, кто живет на берегу Ануя, сказала Любовь Савина.

Прогноз

Улучшения обстановки на юго-западе края не прогнозируют — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди и плюсовая температура.

"Вода идет вниз. Вскоре паводок придет в Алейск и Бийск", — сообщили altapress.ru синоптики.