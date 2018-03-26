В МЧС рассказали, когда вода в реках поднимется до опасных отметок

По прогнозам МЧС, в ближайшие один-два дня реке Алей в городе Рубцовск уровень воды поднимется до опасной отметки 550 см. Из-за этого возможно подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов.

На реке Ануй в Солонешном ожидают подъем уровня воды до 300 см и подтопление прибрежных территорий.

В ближайшие два дня сохранится высокая водность реке Чарыш на участке Карпово-2 — Белоглазово.

Также ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска, уровень воды достигнет опасной отметки 760 см. Это приведет к затоплению населенных пунктов рядом с водоемом.

Обстановка на реках Алтайского края на 26 марта:

— в реке Обь в районе Усть-Чарышская Пристань уровень воды достиг 314 см (+ 17 см за сутки).

— в реке Обь в Барнауле уровень воды достиг 56 см (+ 34 см за сутки).

— в районе Камня-на-Оби уровень воды достиг 290 см (+ 4 см).

— в реке Бия около Турочака уровень воды достиг 160 см (+ 21 см).

— в реке Бия около Бийска уровень воды достиг 75 см (+ 13 см).

— в реке Катунь около Сросток уровень воды достиг 289 см (+ 18 см).

— река Чарыш в районе села Чарыш уровень воды достиг 52 см (+ 8 см).

— в реке Алей в районе Рубцовска уровень воды достиг 563 см (+261 см).

— в реке Чумыш (Тальменка) уровень воды достиг 503 см (+2 см).