В МЧС рассказали, когда вода в реках поднимется до опасных отметок

В ближайшие дни уровень воды в алтайских реках поднимется до опасных отметок, сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.
По прогнозам МЧС, в ближайшие один-два дня реке Алей в городе Рубцовск уровень воды поднимется до опасной отметки 550 см. Из-за этого возможно подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов.
На реке Ануй в Солонешном ожидают подъем уровня воды до 300 см и подтопление прибрежных территорий.
В ближайшие два дня сохранится высокая водность реке Чарыш на участке Карпово-2 — Белоглазово.
Также ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска, уровень воды достигнет опасной отметки 760 см. Это приведет к затоплению населенных пунктов рядом с водоемом.
Обстановка на реках Алтайского края на 26 марта:
— в реке Обь в районе Усть-Чарышская Пристань уровень воды достиг 314 см (+ 17 см за сутки).
— в реке Обь в Барнауле уровень воды достиг 56 см (+ 34 см за сутки).
— в районе Камня-на-Оби уровень воды достиг 290 см (+ 4 см).
— в реке Бия около Турочака уровень воды достиг 160 см (+ 21 см).
— в реке Бия около Бийска уровень воды достиг 75 см (+ 13 см).
— в реке Катунь около Сросток уровень воды достиг 289 см (+ 18 см).
— река Чарыш в районе села Чарыш уровень воды достиг 52 см (+ 8 см).
— в реке Алей в районе Рубцовска уровень воды достиг 563 см (+261 см).
— в реке Чумыш (Тальменка) уровень воды достиг 503 см (+2 см).
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