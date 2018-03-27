Гидрологи объяснили причины внезапного начала паводка в Алтайском крае

Почему так топит, если снега было мало?

1. За выходные в крае выпало аномальное количество осадков. Местами их количество достигало 37 мм — более 1,5 месячной нормы.

2. На выходных была плюсовая температура, которая стала причиной таяния снега и льда на реках. Резкое тепло спровоцировало ледоходы, но лед оказался слишком толстым, чтобы без проблем проходить по реке.

"В некоторых местах на реках стояли заторы выше человеческого роста", — рассказали altapress.ru в отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС.

3. В большинстве районов края земля промерзла на 90-140 см, местами до 200 см. Чем меньше было снега, тем сильнее промерзла почва. Резкое тепло, спровоцировавшее таяние снега, не сумело "разморозить" землю", и вся образовавшаяся вода вместе с осадками потекла по склоновым стокам в реки.

Когда вскроются реки?

К 27 марта в Алтайском крае практически полностью вскрылись реки Песчаная и Ануй. Процесс был бурным: в Солонешном разбушевавшаяся река выбросила огромные глыбы льда к домам сельчан.

Чарыш вскрылся в верховьях и среднем течении, в низовьях еще есть лед. Такая же ситуация на реке Алей. Идет активное вскрытие малых рек на юго-западе края.

Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля

Напомним, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.

Когда земля оттает?

Небольшое похолодание, которое наступило 27 марта, притормозило таяние снега. Но в следующие три дня ну улице будет стабильный "плюс".

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС:

— Сначала оттает выпавший снег — там где он есть. Он тоже скатится по склонам, так что паводковая ситуация будет достаточно сложной. Затем начнет оттаивать земля.

Бояться, что грунтовые воды начнут топить населенные пункты, не стоит: вода уйдет вглубь почвы, говорят гидрологи. Но паводковая ситуация может ухудшиться в случае обильных осадков.