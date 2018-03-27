Гидрологи объяснили причины внезапного начала паводка в Алтайском крае

Алтайские гидрологи сообщают, что одной из причин такого мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом. В крае идет вскрытие рек. "Паводок только начался, расслабляться рано", — говорят в Алтайском ЦГМС.
Почему так топит, если снега было мало?
1. За выходные в крае выпало аномальное количество осадков. Местами их количество достигало 37 мм — более 1,5 месячной нормы.
2. На выходных была плюсовая температура, которая стала причиной таяния снега и льда на реках. Резкое тепло спровоцировало ледоходы, но лед оказался слишком толстым, чтобы без проблем проходить по реке.
"В некоторых местах на реках стояли заторы выше человеческого роста", — рассказали altapress.ru в отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС.
3. В большинстве районов края земля промерзла на 90-140 см, местами до 200 см. Чем меньше было снега, тем сильнее промерзла почва. Резкое тепло, спровоцировавшее таяние снега, не сумело "разморозить" землю", и вся образовавшаяся вода вместе с осадками потекла по склоновым стокам в реки.
Когда вскроются реки?
К 27 марта в Алтайском крае практически полностью вскрылись реки Песчаная и Ануй. Процесс был бурным: в Солонешном разбушевавшаяся река выбросила огромные глыбы льда к домам сельчан.
Чарыш вскрылся в верховьях и среднем течении, в низовьях еще есть лед. Такая же ситуация на реке Алей. Идет активное вскрытие малых рек на юго-западе края.
Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля
Напомним, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.
Когда земля оттает?
Небольшое похолодание, которое наступило 27 марта, притормозило таяние снега. Но в следующие три дня ну улице будет стабильный "плюс".
Ольга Прахт,
начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС:
— Сначала оттает выпавший снег — там где он есть. Он тоже скатится по склонам, так что паводковая ситуация будет достаточно сложной. Затем начнет оттаивать земля.
Бояться, что грунтовые воды начнут топить населенные пункты, не стоит: вода уйдет вглубь почвы, говорят гидрологи. Но паводковая ситуация может ухудшиться в случае обильных осадков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.