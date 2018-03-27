Гидрологи объяснили причины внезапного начала паводка в Алтайском крае

Сегодня, 15:32.
Жизнь

Алтайские гидрологи сообщают, что одной из причин такого мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом. В крае идет вскрытие рек. "Паводок только начался, расслабляться рано", — говорят в Алтайском ЦГМС.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Почему так топит, если снега было мало?

1. За выходные в крае выпало аномальное количество осадков. Местами их количество достигало 37 мм — более 1,5 месячной нормы.

2. На выходных была плюсовая температура, которая стала причиной таяния снега и льда на реках. Резкое тепло спровоцировало ледоходы, но лед оказался слишком толстым, чтобы без проблем проходить по реке.

"В некоторых местах на реках стояли заторы выше человеческого роста", — рассказали altapress.ru в отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС.

Паводок на Алтае. Село Алтайское.
Паводок на Алтае. Село Алтайское.

3. В большинстве районов края земля промерзла на 90-140 см, местами до 200 см. Чем меньше было снега, тем сильнее промерзла почва. Резкое тепло, спровоцировавшее таяние снега, не сумело "разморозить" землю", и вся образовавшаяся вода вместе с осадками потекла по склоновым стокам в реки.

Когда вскроются реки?

К 27 марта в Алтайском крае практически полностью вскрылись реки Песчаная и Ануй. Процесс был бурным: в Солонешном разбушевавшаяся река выбросила огромные глыбы льда к домам сельчан.

Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.

Чарыш вскрылся в верховьях и среднем течении, в низовьях еще есть лед. Такая же ситуация на реке Алей. Идет активное вскрытие малых рек на юго-западе края.

Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля

Ледоход в Барнауле. 4 апреля, 2016 год.
Ледоход в Барнауле. 4 апреля, 2016 год.

Напомним, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреляв 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.

Когда земля оттает?

Небольшое похолодание, которое наступило 27 марта, притормозило таяние снега. Но в следующие три дня ну улице будет стабильный "плюс".

Ольга Прахт,
начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС:

— Сначала оттает выпавший снег — там где он есть. Он тоже скатится по склонам, так что паводковая ситуация будет достаточно сложной. Затем начнет оттаивать земля.

Бояться, что грунтовые воды начнут топить населенные пункты, не стоит: вода уйдет вглубь почвы, говорят гидрологи. Но паводковая ситуация может ухудшиться в случае обильных осадков.

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