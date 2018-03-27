В алтайских реках стремительно растет уровень воды

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Оби возле Барнаула за сутки уровень увеличился на 31 см.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 27 марта:
Обь
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Барнаул: 87 см, +31 см за сутки.
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Усть-Чарышская Пристань: 325 см, +11 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 295 см, +5 см за сутки.
Бия
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Бийск: 90 см, +15 см за сутки;
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Турочак: 182 см, +13 см за сутки.
Чумыш
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Тальменка: 505 см, +2 см за сутки.
Чарыш
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Чарышское: 69 см, +17 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 576 см; +13 см за сутки.
В Катуни уровень воды немного снизился:
Катунь
- Сростки: 287 см, -2 см за сутки.
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