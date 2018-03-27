В алтайских реках стремительно растет уровень воды

Сегодня, 10:05.
Жизнь

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают подниматься. В Оби возле Барнаула за сутки уровень увеличился на 31 см.

Паводок на Алтае. Село Алтайское.
Паводок на Алтае. Село Алтайское. Фото: vk.com/barneos22.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 27 марта:

Обь

  • Барнаул: 87 см, +31 см за сутки.

  • Усть-Чарышская Пристань: 325 см, +11 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 295 см, +5 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 90 см, +15 см за сутки;

  • Турочак: 182 см, +13 см за сутки.

Чумыш

  • Тальменка: 505 см, +2 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 69 см, +17 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 576 см; +13 см за сутки.

В Катуни уровень воды немного снизился:

Катунь

  • Сростки: 287 см, -2 см за сутки.
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