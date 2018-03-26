Возле Рубцовска уровень воды в Алее за сутки вырос на два с половиной метра

Уровни воды в реках Алтайского края поднимаются. Особенно "отличилась" река Алей в районе Рубцовска: в ней уровень воды за сутки вырос на 261 см. Алтайские синоптики сообщили, что опасная отметка подтопления на Алее теперь превышена на 13 см.
Уровень воды в реках Алтайского края на 26 марта:
Обь
- Барнаул: 56 см, +34 см за сутки.
- Усть-Чарышская Пристань: 314 см, +17 см за сутки;
- Камень-на-Оби: 290 см, +4 см за сутки.
Бия
- Бийск: 75 см, +13 см за сутки;
- Турочак: 169 см, +21 см за сутки.
Чумыш
- Тальменка: 503 см, +2 см за сутки.
Чарыш
- Чарышское: 52 см, +8 см за сутки;
Катунь
- Сростки: 289 см, +18 см за сутки.
Алей
- Рубцовск: 563 см; +261 см за сутки.
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