Возле Рубцовска уровень воды в Алее за сутки вырос на два с половиной метра

Уровни воды в реках Алтайского края поднимаются. Особенно "отличилась" река Алей в районе Рубцовска: в ней уровень воды за сутки вырос на 261 см. Алтайские синоптики сообщили, что опасная отметка подтопления на Алее теперь превышена на 13 см.

Уровень воды в реках Алтайского края на 26 марта: Обь Барнаул: 56 см, +34 см за сутки.

56 см, +34 см за сутки. Усть-Чарышская Пристань: 314 см, +17 см за сутки;

314 см, +17 см за сутки; Камень-на-Оби: 290 см, +4 см за сутки. Бия Бийск: 75 см, +13 см за сутки;

75 см, +13 см за сутки; Турочак: 169 см, +21 см за сутки. Чумыш Тальменка: 503 см, +2 см за сутки. Чарыш Чарышское: 52 см, +8 см за сутки; Катунь Сростки: 289 см, +18 см за сутки. Алей Рубцовск: 563 см; +261 см за сутки.