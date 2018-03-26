Возле Рубцовска уровень воды в Алее за сутки вырос на два с половиной метра

Сегодня, 15:38.
Жизнь

Уровни воды в реках Алтайского края поднимаются. Особенно "отличилась" река Алей в районе Рубцовска: в ней уровень воды за сутки вырос на 261 см. Алтайские синоптики сообщили, что опасная отметка подтопления на Алее теперь превышена на 13 см. 

Алей выходит из берегов.
Алей выходит из берегов. Фото: Настасья Коваленко, altapress.ru.

Уровень воды в реках Алтайского края на 26 марта:

Обь

  • Барнаул: 56 см, +34 см за сутки. 
  • Усть-Чарышская Пристань: 314 см, +17 см за сутки;
  • Камень-на-Оби: 290 см, +4 см за сутки. 

Бия

  • Бийск: 75 см, +13 см за сутки;
  • Турочак: 169 см, +21 см за сутки.

Чумыш

  • Тальменка: 503 см, +2 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 52 см, +8 см за сутки;

Катунь

  • Сростки: 289 см, +18 см за сутки.

Алей

  • Рубцовск: 563 см; +261 см за сутки.
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