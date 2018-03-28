Паводок 2018: алтайские реки могут подняться до опасных отметок

Сегодня, 08:38.
Происшествия

МЧС опубликовало оперативное предупреждение об угрозе ЧС в прогнозе на 28 марта. По данным спасателей, в трех алтайских реках ожидается подъем воды до критических уровней.

Паводок на Алтае 2018. Село Ясная Поляна, Шипуновский район. Фото: Светлана Власенко.
Паводок на Алтае 2018. Село Ясная Поляна, Шипуновский район. Фото: Светлана Власенко. Фото из архива редакции.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, в ближайшие несколько суток ожидается подъем воды в следующих реках:

  • на реке Алей (Рубцовск) продолжится подъем уровня воды до опасных отметок в 550 см. Возможно подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов.
  • на реке Ануй (Солонешное) ожидается подъем уровня воды до опасных отметок в 300см.
  • на реке Чарыш (Чарышское) ожидается подъем уровня воды до отметок 170–200 см (опасная отметка 180 см)
  • сохранится высокая водность р.Чарыш на участке Карпово-2 – Белоглазово.

Также в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов. 

К 29 должен вскрыться Чарыш на участке "совхоз Чарышский – с. Усть-Чарыш". Здесь также вода может подняться до опасных отметок.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.

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