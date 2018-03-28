Паводок 2018: алтайские реки могут подняться до опасных отметок

Как сообщает краевое ГУ МЧС, в ближайшие несколько суток ожидается подъем воды в следующих реках:

на реке Алей (Рубцовск) продолжится подъем уровня воды до опасных отметок в 550 см. Возможно подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

на реке Ануй (Солонешное) ожидается подъем уровня воды до опасных отметок в 300см.

на реке Чарыш (Чарышское) ожидается подъем уровня воды до отметок 170–200 см (опасная отметка 180 см)

сохранится высокая водность р.Чарыш на участке Карпово-2 – Белоглазово.

Также в ближайшие дни ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска. Возможно достижение опасной отметки в 760см, затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

К 29 должен вскрыться Чарыш на участке "совхоз Чарышский – с. Усть-Чарыш". Здесь также вода может подняться до опасных отметок.

Ранее алтайские гидрологи сообщали, что Бия, Катунь и Обь вскроются раньше обычного — ориентировочно в начале апреля.