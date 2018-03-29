МЧС: вода на Алтае заходит даже туда, где никогда не было паводка

Особенность паводка 2018 года в Алтайском крае в том, что вода топит даже те территории, где никогда такого не случалось. Об этом рассказал начальник управления МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин. Также он сообщил, что местами уровень воды уже побил рекорды 2014 года.
Осадки, которые в Алтайском крае ждут 30 и 31 марта, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки в любом населенном пункте региона, предупредил Лисин.
По его словам, вода сейчас движется по поймам рек, в том числе крупных — Алей, Ануй, Песчаная, Маралиха и другие. "Может осложниться ситуация на реках Бия, Катунь, Чумыш и даже Бурла", — подчеркнул Лисин.
Игорь Лисин,
начальник управления МЧС по Алтайскому краю:
— Люди должны быть готовы к этому. Мы в этом году фиксируем подтопление тех населенных пунктов, которые в обозримом прошлом никогда не подтапливались. Там люди не знают, что такое паводок и как действовать. Поэтому им психологически сложно решиться на эвакуацию, покинуть жилище. Обстоятельства обязывают нас разъяснять всю опасность ситуации.
Также Игорь Лисин рассказал, что в Алтайском крае есть территории, которые затопило сильнее, чем в 2014 году.
Игорь Лисин,
начальник управления МЧС по Алтайскому краю:
— Мы считали паводок 2014 года самым катастрофическим за последние 30 лет. Людям казалось, что хуже не будет. Но природа дала нам новые уроки и экзаменует нас новыми трудностями: мы фиксируем подтопление выше уровней 2014 года. Например, в 2014 так сильно не затапливало село Зеленый Дол Петропавловского района. Люди там надеялись, что переживут воду без эвакуации. Но не получилось — пришлось их даже с крыш домов вертолетом вызволять.
Напомним, в Зеленом доле в паводок погиб мужчина. Еще одну жертву стихии обнаружили в Солонешенском районе.
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