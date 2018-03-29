МЧС: вода на Алтае заходит даже туда, где никогда не было паводка

Осадки, которые в Алтайском крае ждут 30 и 31 марта, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки в любом населенном пункте региона, предупредил Лисин.

По его словам, вода сейчас движется по поймам рек, в том числе крупных — Алей, Ануй, Песчаная, Маралиха и другие. "Может осложниться ситуация на реках Бия, Катунь, Чумыш и даже Бурла", — подчеркнул Лисин.

Игорь Лисин,

начальник управления МЧС по Алтайскому краю:

— Люди должны быть готовы к этому. Мы в этом году фиксируем подтопление тех населенных пунктов, которые в обозримом прошлом никогда не подтапливались. Там люди не знают, что такое паводок и как действовать. Поэтому им психологически сложно решиться на эвакуацию, покинуть жилище. Обстоятельства обязывают нас разъяснять всю опасность ситуации.

Также Игорь Лисин рассказал, что в Алтайском крае есть территории, которые затопило сильнее, чем в 2014 году.

Игорь Лисин,

начальник управления МЧС по Алтайскому краю:

— Мы считали паводок 2014 года самым катастрофическим за последние 30 лет. Людям казалось, что хуже не будет. Но природа дала нам новые уроки и экзаменует нас новыми трудностями: мы фиксируем подтопление выше уровней 2014 года. Например, в 2014 так сильно не затапливало село Зеленый Дол Петропавловского района. Люди там надеялись, что переживут воду без эвакуации. Но не получилось — пришлось их даже с крыш домов вертолетом вызволять.

Напомним, в Зеленом доле в паводок погиб мужчина. Еще одну жертву стихии обнаружили в Солонешенском районе.